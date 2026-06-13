Neuer Lautsprecher für unter das Kopfkissen hilft gegen Schlaflosigkeit

Für Menschen, die wie viele andere unter chronischer Schlaflosigkeit leiden, ist das Hören beruhigender Klänge wie Podcasts oder Regengeräusche vor dem Schlafengehen eine große Hilfe. Das Schlafen mit Kopfhörern kann jedoch unbequem sein, und die Verwendung von Lautsprechern kann andere stören. Das neue Gerät Peace Duo von Jabees wurde genau als Lösung für dieses Problem entwickelt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Peace Duo ist ein ultradünner Lautsprecher, der unter das Kopfkissen gelegt wird und auf der Knochenschall-Technologie (bone conduction) basiert. Diese Technologie überträgt Vibrationen direkt an das Innenohr und stellt sicher, dass nur der Benutzer den Ton hört. Das Gerät ist so dünn, dass es unter dem Kissen kaum spürbar ist und beim Schlafen nicht stört.

Das Gerät ist mit einer speziellen micro SD-Karte ausgestattet, auf der vier Stunden beruhigende Naturgeräusche — sanfte Wellen, Regen und Wind — vorinstalliert sind. Es besteht auch die Möglichkeit, sich per Bluetooth mit einem Smartphone zu verbinden, um beliebige Audioinhalte zu hören. Der Akku reicht bei täglicher Nutzung von einer Stunde für zehn Nächte, was häufiges Aufladen überflüssig macht.

Es ist erwähnenswert, dass dieses Gadget bei dicken Memory-Foam-Kissen möglicherweise nicht gut funktioniert, da das dichte Material die Schallvibrationen blockiert. Bei normalen Baumwoll- oder dünneren Kissen ist der Klang jedoch sehr klar. Das faltbare Design und die spezielle Reisetasche machen es bequem für unterwegs.

Derzeit ist das Peace Duo für 59,99 Dollar in zwei Farben erhältlich. Benutzer können auch die magnetischen Rahmen des Geräts nach Belieben austauschen oder ihre Namen eingravieren lassen. Obwohl dieses Gadget Schlaflosigkeit nicht vollständig heilt, kann es eine praktische und erschwingliche Lösung für einen ruhigen und erholsamen Schlaf sein.