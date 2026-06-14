Ugreen stellt neue Ultra-Serie NAS-Geräte mit Intel Core-Prozessoren vor

·44·Technologie
Ugreen stellt neue Ultra-Serie NAS-Geräte mit Intel Core-Prozessoren vor

Ugreen, ein wachsender Akteur auf dem Markt für Datenspeichertechnologien, hat seine leistungsstarken Netzwerkspeicher-Modelle (NAS) DXP6800 Ultra und DXP8800 Ultra vorgestellt. Diese Geräte zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur für die Verwaltung großer Datenmengen konzipiert sind, sondern auch für Aufgaben, die professionelle Rechenleistung erfordern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie Ixbt.com berichtet, sind die neuen Modelle mit modernen Intel Core-Chips ausgestattet, was sie weit über das Niveau gewöhnlicher Heimserver hebt. Beide Geräte verfügen über ein massives Metallgehäuse mit einem integrierten 250W-Netzteil, was die Systemstabilität und die Stromversorgung für zahlreiche Festplatten garantiert.

Technische Möglichkeiten und Verbindungsschnittstellen

Die Ingenieure von Ugreen haben bei den neuen Geräten besonderes Augenmerk auf die Datenübertragungsgeschwindigkeit gelegt. Beide Modelle verfügen über zwei 10GbE RJ45-Ports, zwei Thunderbolt 4-Ports und vier PCIe Gen4-Steckplätze. Solche technischen Spezifikationen sind für Videoproduktionsstudios und Fachleute, die große Datenbanken verwalten, äußerst nützlich.

Die wichtigsten technischen Spezifikationen der Geräte sind wie folgt:

  • 8 GB DDR5 SO-DIMM Arbeitsspeicher (erweiterbar);
  • 128 GB SSD für das System;
  • HDMI 2.1-Anschluss und SD 4.0 UHS-II Kartenleser;
  • USB-A 10 Gbps und USB-A 480 Mbps Anschlüsse.
Das Modell DXP6800 Ultra wird von einem Intel Core 5 120U-Prozessor angetrieben und verfügt über 6 Einschübe für Festplatten. Zwei 90-mm-Lüfter sind für die Kühlung des Geräts zuständig. Der Preis dieses Modells auf dem internationalen Markt wird auf etwa 1120 Dollar geschätzt.

Das leistungsstärkste Modell: DXP8800 Ultra

Das DXP8800 Ultra, das Flaggschiff der Serie, ist mit einem noch leistungsstärkeren Intel Core 7 150U-Prozessor ausgestattet. Dieses Modell bietet 8 Einschübe für Festplatten, was die Erstellung riesiger Archive ermöglicht. Zur Kühlung der leistungsstärkeren Hardware sind hier zwei 120-mm-Lüfter verbaut. Der Preis für das Flaggschiff-Modell liegt bei 1620 Dollar.

Das Interesse an persönlichen NAS-Systemen als Alternative zu Cloud-Speicherdiensten wächst. Es wird erwartet, dass diese Neuheiten von Ugreen eine zuverlässige Lösung für professionelle Fotografen, Videografen und kleine Unternehmen zur Gewährleistung der Datensicherheit darstellen. Das Vorhandensein von Thunderbolt 4 und 10GbE-Netzwerkanschlüssen erleichtert die Integration des Geräts in moderne Ökosysteme.

UgreenNASIntel CoreTechnologieSSD
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Die Zukunft der Luftfahrt: Electra präsentiert in Zusammenarbeit mit der NASA ein neues VerkehrsflugzeugDie Zukunft der Luftfahrt: Electra präsentiert in Zusammenarbeit mit der NASA ein neues VerkehrsflugzeugHeute, 07:59Ubtech präsentiert ultra-realistische U1-Roboter: Tausende in der WarteschlangeUbtech präsentiert ultra-realistische U1-Roboter: Tausende in der WarteschlangeHeute, 07:22Belkin stellt neues 45W GaN-Ladegerät mit integriertem Kabel vorBelkin stellt neues 45W GaN-Ladegerät mit integriertem Kabel vorHeute, 06:53Xiaomi arbeitet an mysteriösem Madrid-Gerät: Es könnte das nächste Flaggschiff seinXiaomi arbeitet an mysteriösem Madrid-Gerät: Es könnte das nächste Flaggschiff seinHeute, 04:58Anthropic schränkt Zugang zu neuen KI-Modellen ein: Indien besorgt über technologische AbhängigkeitAnthropic schränkt Zugang zu neuen KI-Modellen ein: Indien besorgt über technologische AbhängigkeitHeute, 03:28Meta muss Manus-Startup nach Forderung aus Peking für 2 Milliarden Dollar abstoßenMeta muss Manus-Startup nach Forderung aus Peking für 2 Milliarden Dollar abstoßenHeute, 00:27
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse