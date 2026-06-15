Entlassungen unter dem Deckmantel der KI: Warum Tech-Giganten Personal abbauen

In der globalen Technologiebranche sind unerwartete und widersprüchliche Prozesse zu beobachten. Während große Unternehmen Rekordgewinne und -umsätze melden, entlassen sie weiterhin zehntausende Mitarbeiter. Als Hauptgrund für diese Kürzungen wird oft die Einführung von KI-Technologien genannt. Branchenexperten vermuten jedoch, dass sich hinter diesem Vorwand andere wirtschaftliche Faktoren verbergen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Daten der Plattform TrueUp zufolge gab es in diesem Jahr bereits über 363 Entlassungswellen in Technologieunternehmen, die fast 150.000 Menschen arbeitslos gemacht haben. Dies ist ein Anstieg von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr und bedeutet, dass täglich durchschnittlich 974 Fachkräfte ihren Arbeitsplatz verlieren. Ein Bericht der Beratungsfirma Challenger, Gray & Christmas stellt fest, dass die Entlassungen im letzten Monat einen Höchststand seit zwei Jahren erreichten, wobei KI in fast allen Sektoren als Hauptgrund angeführt wurde.

Ist KI eine bequeme Ausrede, um Fehler zu vertuschen?

Viele Analysten halten KI für eine „bequeme Maske“, um Mitarbeiter zu entlassen. Zum Beispiel erklärte Block-Chef Jack Dorsey die Entlassungen zunächst damit, dass KI-Tools die Arbeitsweise verändern würden. Später musste er jedoch zugeben, dass das Unternehmen während der Pandemie zu viele Mitarbeiter eingestellt hatte. Der bekannte Investor Marc Andreessen stimmt dem zu. Seiner Meinung nach haben die meisten großen Unternehmen 25 bis 75 Prozent zu viel Personal und nutzen KI nun als „magische Ausrede“, um ihre eigenen Fehler zu korrigieren.

Auch die Situation bei Uber ist bemerkenswert. Das Unternehmen entließ 23 Prozent seiner Personalabteilung und betonte, dies habe nichts mit KI zu tun. Diese Aussage folgte jedoch auf Berichte, wonach der CTO von Uber das KI-Budget des Unternehmens für 2026 in nur vier Monaten aufgebraucht hatte und Ingenieure einschränken musste, die Tools wie Claude Code nutzten. Dies deutet darauf hin, dass die finanziellen Ressourcen innerhalb des Unternehmens umgeschichtet werden.

Die Kluft zwischen Reichtum und Arbeitslosigkeit

Während Mitarbeiter entlassen werden, werden Technologieführer und KI-Startups in beispiellosem Tempo reich. Zum Beispiel:

Der Chiphersteller Cerebras Systems sah seine Aktien am ersten Tag an der NASDAQ um 68 Prozent steigen, was seine Gründer zu Milliardären machte;

Der Marktwert von SpaceX erreichte 2,1 Billionen Dollar, was für Tausende von Mitarbeitern zu Millionen auf dem Papier wurde;

Unternehmen wie OpenAI und Anthropic werden auf etwa 1 Billion Dollar geschätzt.

Zwei Monate nachdem Meta -Chef Mark Zuckerberg ein rekordverdächtiges Haus für 170 Millionen Dollar in Miami gekauft hatte, kündigte das Unternehmen die Entlassung von 8.000 Mitarbeitern an. Solche Fälle zeigen, dass die soziale Kluft zwischen einfachen Arbeitern und Tech-Giganten immer größer wird.

Derzeit steigen die Lebenshaltungskosten, Krankenversicherungsbeiträge und Hypothekenzinsen in den USA und anderen Industrieländern stark an. Der Rückgang der Arbeitsplätze für Tech-Experten verschärft die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Experten glauben, dass KI zwar die Effizienz steigert, die aktuellen Entlassungen jedoch eher ein strategischer Schritt zur Optimierung der Unternehmenskosten und zur Berichterstattung gegenüber den Aktionären sind.