Huawei Mate 80 übernimmt die Marktführung: Apple fällt zurück

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Huawei Mate 80 übernimmt die Marktführung: Apple fällt zurück

Der chinesische Technologieriese Huawei sorgt mit seiner neuen Flaggschiff-Serie, den Huawei Mate 80 Smartphones, weiterhin für großes Aufsehen auf dem heimischen Markt. Aktuellen Daten zufolge halten diese Geräte nicht nur hohe Verkaufszahlen, sondern verbessern ihre Leistung von Woche zu Woche. Dies deutet darauf hin, dass die Marke im Premium-Segment gegenüber Apple an Boden gewinnt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Bericht von ixbt.com hat das gesamte Verkaufsvolumen der Huawei Mate 80 Serie bis Anfang Juni 2026 (Stand: 23. Kalenderwoche) die Marke von 6,7 Millionen Einheiten überschritten. Bemerkenswert ist, dass das Kundeninteresse trotz des Abklingens der ersten Verkaufsphase nicht nachgelassen hat. Im Gegenteil: Während in der 22. Woche 198.400 Einheiten verkauft wurden, stieg dieser Wert in der Folgewoche auf 211.400 Einheiten.

Marktanteil und Wettbewerb mit Apple

Derzeit hält Huawei mit einem Anteil von 22,1 % bei den wöchentlichen Verkäufen die absolute Marktführerschaft auf dem chinesischen Smartphone-Markt. Zum Vergleich: Der Hauptkonkurrent Apple belegt im gleichen Zeitraum mit einem Anteil von 19,3 % den zweiten Platz. Der Kampf zwischen den beiden Giganten im High-End-Segment wird immer intensiver.

Analysten sind der Meinung, dass der Erfolg der Huawei Mate 80 Serie auf die Stärkung der technologischen Unabhängigkeit der Marke zurückzuführen ist. Der Einsatz fortschrittlicher Prozessoren und Softwarelösungen in den Geräten schafft großes Vertrauen bei den lokalen Verbrauchern. Dies beeinträchtigt sogar die Position globaler Marken wie dem iPhone auf dem chinesischen Markt erheblich.

Rekorde des Mate 70 werden voraussichtlich gebrochen

Zur Erinnerung: Die vorherige Huawei Mate 70 Serie verkaufte sich über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg mehr als 10 Millionen Mal. Aufgrund der aktuellen Wachstumsraten lässt sich sagen, dass das neue Mate 80 Modell den Rekord seines Vorgängers nicht nur wiederholen, sondern deutlich übertreffen könnte.

Auch für Nutzer in Usbekistan stehen die Flaggschiffe von Huawei stets im Fokus. Obwohl sich die Hauptverkäufe auf den chinesischen Markt konzentrieren, wird der Erfolg dieses Modells zweifellos die globalen Preise und technologischen Trends beeinflussen. In den kommenden Monaten werden globale Versionen dieser Serie erwartet, was den Wettbewerb weiter verschärfen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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