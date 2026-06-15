Markt für Handheld-Spielkonsolen wächst: AliExpress gibt beliebteste Modelle bekannt

Der Markt für Handheld-Spielegeräte verzeichnet Anfang 2026 ein signifikantes Wachstum. Laut einer Untersuchung von AliExpress-Analysten für die GUS-Staaten ist die Nachfrage nach Gadgets in dieser Kategorie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40 Prozent gestiegen. Dieser Wert bestätigt das wachsende Interesse der Nutzer an mobilen Gaming-Erlebnissen und die Expansion des Marktes für kompakte Geräte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Überraschenderweise belegten Vertreter des Budget-Segments den ersten Platz beim Absatzvolumen. Insbesondere Retro-Konsolen der R36S-Serie führen das Ranking der meistverkauften Geräte an. Diese von chinesischen Marken wie Boyhom hergestellten Gadgets haben durch ihre Erschwinglichkeit und die Unterstützung klassischer Spiele die Aufmerksamkeit der Käufer erregt.

Führende unter Android- und Linux-Systemen

Die nächsten Plätze im Ranking belegt das Modell Retroid Pocket 6, das mit dem Android-Betriebssystem läuft. Dieses Gerät ermöglicht nicht nur moderne mobile Spiele, sondern auch verschiedene Emulatoren in hoher Qualität. Zudem sind Konsolen der Nintendo Switch-Serie — Lite- und OLED-Versionen — in der Liste vertreten und sind die einzigen Vertreter großer Marken in den Top 3.

Laut ixbt.com besteht unter den Nutzern auch eine hohe Nachfrage nach Android-Konsolen wie Ayaneo und AYN für Emulation sowie nach kompakten Geräten wie Miyoo und Anbernic unter Linux. Solche Gadgets sind auf der AliExpress-Plattform beliebt, da sie in lokalen Geschäften selten zu finden sind oder eine Direktbestellung aus dem Ausland wesentlich günstiger ist.

Auch auf dem Markt in Usbekistan entwickelt sich das Interesse an Handheld-Konsolen im Einklang mit globalen Trends. Obwohl die Marke Nintendo in unserer Region keine offiziellen Servicezentren hat, werden kompakte Spielegeräte bei Jugendlichen und Retro-Gaming-Fans immer beliebter. Insbesondere erschwingliche Retro-Konsolen werden als Geschenk oder als praktisches Mittel zur Zeitvertreib während Reisen angesehen.

Experten weisen darauf hin, dass das Wachstum des Handheld-Konsolenmarktes auf folgende Faktoren zurückzuführen ist:

Im Gegensatz zu Smartphone-Spielen die Verfügbarkeit von physischen Tasten und Joysticks;

Nostalgie für alte klassische Spiele und deren Wiederbelebung auf modernen Bildschirmen;

Erschwingliche Preise und hohe Leistung, die von chinesischen Marken angeboten werden;

Die Akkulaufzeit und Kompaktheit der Geräte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jahr 2026 eine neue Ära des Aufstiegs für das Handheld-Gaming einläuten wird. Nutzer beschränken sich nicht mehr nur auf teure Marken, sondern wählen aktiv alternative Geräte mit verschiedenen Betriebssystemen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.