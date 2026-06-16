Telegram in Indien blockiert: Grund sind Prüfungen an medizinischen Hochschulen

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Telegram in Indien blockiert: Grund sind Prüfungen an medizinischen Hochschulen

Die indische Regierung hat beschlossen, den Zugang zum Messenger Telegram im Land vorübergehend einzuschränken. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um Betrugsfälle zu verhindern, die während der Aufnahmeprüfungen für medizinische Hochschulen auftreten könnten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut einer Erklärung des Bildungsministeriums des Landes wird die Blockierung bis zum 22. Juni andauern. Die Regierung ist besorgt, dass die Plattform genutzt wird, um Bewerber zu täuschen und Prüfungsfragen illegal zu verbreiten. Diese Entscheidung wurde gemäß den strengen Bestimmungen des indischen Informationstechnologiegesetzes getroffen, das das Recht einräumt, Online-Ressourcen zum Schutz der staatlichen Souveränität und Integrität einzuschränken.

Durchsickern von Prüfungsfragen

Die Verschärfung der Situation wurde durch einen größeren Konflikt im letzten Monat verursacht. Die indische Regierung sah sich gezwungen, die Ergebnisse der wichtigsten medizinischen Prüfung namens NEET (National Eligibility cum Entrance Test) zu annullieren. Grund dafür war die Feststellung, dass Prüfungsfragen bereits vor Beginn des Tests über soziale Netzwerke, insbesondere Telegram, verbreitet wurden.

Nach diesem Vorfall setzte die Regierung den Termin für die Nachprüfung auf den 21. Juni fest. Nach Angaben der National Testing Agency (NTA) haben Betrügergruppen die Telegram-Plattform organisiert genutzt, um Kandidaten, die die Prüfung wiederholen, abzulenken und die Testprozesse zu stören.

Wie ixbt.com schreibt, beabsichtigt die indische Regierung, durch solche Maßnahmen die Transparenz im Bildungssystem wiederherzustellen. Aufgrund seiner Datenschutzrichtlinien und der Schwierigkeit, Inhalte in Gruppen zu kontrollieren, wird Telegram oft zu einem Zentrum für solche illegalen Aktivitäten.

Solche Fälle sind auch für Nutzer in Usbekistan nicht unbekannt. Auch in unserem Land ist während wichtiger Prüfungsphasen eine Zunahme von gefälschten Anzeigen über den "Verkauf von Fragen" in verschiedenen Gruppen zu beobachten. Die indische Erfahrung zeigt, dass Betrug über digitale Plattformen zu ernsthaften staatlichen Einschränkungen führen kann.

Bisher hat die Telegram-Administration keine offizielle Stellungnahme zu dieser Blockierung in Indien abgegeben. Experten gehen davon aus, dass der Betrieb des Messengers nach Abschluss der Prüfungen wieder aufgenommen wird, die künftigen Aktivitäten der Plattform jedoch unter strenger staatlicher Aufsicht stehen werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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