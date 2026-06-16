Moderne Technik im Retro-Stil: FiiO stellt das Taschenradio RR13 vor

·29·Technologie
Moderne Technik im Retro-Stil: FiiO stellt das Taschenradio RR13 vor

Die bekannte Marke FiiO, Hersteller von Audiophilen- und hochwertigen Musikgeräten, hat ihr neues Produkt präsentiert — das RR13 Taschen-FM-Radio. Dieses Gadget vereint das klassische Design des letzten Jahrhunderts mit den fortschrittlichen Audiotechnologien von heute und ist ein unerwartetes Geschenk für Nostalgiker. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Erscheinungsbild des Geräts ist im Retro-Stil gehalten: Es verfügt über eine mechanische Zeigeranzeige und einen analogen Rollregler zur Einstellung der Frequenzen. Laut ixbt.com bietet dieses Design dem Benutzer das Vergnügen der Bedienung alter Radiogeräte, obwohl das Innere vollständig aus modernen integrierten Schaltkreisen besteht.

Technische Daten und Klangqualität

Das Herzstück des FiiO RR13 Modells ist der Silicon Labs Si4831 FM-Chip. Das Gerät arbeitet in den Frequenzbereichen 87–108 MHz und 76–90 MHz, wodurch es Radiosender weltweit, einschließlich Usbekistan, empfangen kann. Neben einer internen Antenne für einen stabileren Signalempfang gibt es auch eine externe Teleskopantenne.

Was die Klangqualität betrifft, so hat der Hersteller im Gegensatz zu gewöhnlichen Radios ein unabhängiges Verstärkersystem implementiert. Das Gerät verfügt über einen BASS+-Effekt und ein 3D-Soundsystem, das selbst über einen kleinen Lautsprecher einen tiefen und voluminösen Klang gewährleistet. Benutzer können Musik sowohl über den integrierten Lautsprecher als auch über Kopfhörer hören.

Das Gadget wird von einem austauschbaren Akku mit einer Kapazität von 450 mAh gespeist. Diese Leistung reicht für bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb über den Lautsprecher und bis zu 7 Stunden über Kopfhörer aus. Die Kompaktheit des Geräts macht es zu einem praktischen Begleiter für Reisen und Freizeitaktivitäten im Freien.

Derzeit ist das FiiO RR13 in den Versionen Schwarz und Silber erhältlich. Der Preis liegt bei etwa 50 US-Dollar, was ein erschwinglicher Wert für ein hochwertiges Audiogerät und ein modernes Accessoire ist. In Anbetracht der Popularität der Produkte dieser Marke auf dem usbekischen Markt könnten wir das Gadget bald auch in lokalen Geschäften sehen.

FiiOFM-RadioTechnologieGadgetRetro
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ugreen und Honkai: Star Rail präsentieren neues 45W-LadegerätUgreen und Honkai: Star Rail präsentieren neues 45W-LadegerätHeute, 09:59T-Bank veröffentlicht neue iOS-App unter dem Namen EatsRateT-Bank veröffentlicht neue iOS-App unter dem Namen EatsRateHeute, 09:53Honor X80 Pro Max: 10.000 Nit Helligkeit und 11.000 mAh AkkuHonor X80 Pro Max: 10.000 Nit Helligkeit und 11.000 mAh AkkuHeute, 09:232GIS entwickelt sich von einer Karte zum sozialen Netzwerk: Neuer „Freunde-Feed“ gestartet2GIS entwickelt sich von einer Karte zum sozialen Netzwerk: Neuer „Freunde-Feed“ gestartetHeute, 08:55Weltraum-Rettungsaktion: NASA bereitet Rakete zur Rettung des Swift-Teleskops vorWeltraum-Rettungsaktion: NASA bereitet Rakete zur Rettung des Swift-Teleskops vorHeute, 08:53TV-Verkäufe in Russland steigen sprunghaft an: Xiaomi und Haier führen den Markt anTV-Verkäufe in Russland steigen sprunghaft an: Xiaomi und Haier führen den Markt anHeute, 08:28
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht