Die bekannte Marke FiiO, Hersteller von Audiophilen- und hochwertigen Musikgeräten, hat ihr neues Produkt präsentiert — das RR13 Taschen-FM-Radio. Dieses Gadget vereint das klassische Design des letzten Jahrhunderts mit den fortschrittlichen Audiotechnologien von heute und ist ein unerwartetes Geschenk für Nostalgiker. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Erscheinungsbild des Geräts ist im Retro-Stil gehalten: Es verfügt über eine mechanische Zeigeranzeige und einen analogen Rollregler zur Einstellung der Frequenzen. Laut ixbt.com bietet dieses Design dem Benutzer das Vergnügen der Bedienung alter Radiogeräte, obwohl das Innere vollständig aus modernen integrierten Schaltkreisen besteht.

Technische Daten und Klangqualität

Das Herzstück des FiiO RR13 Modells ist der Silicon Labs Si4831 FM-Chip. Das Gerät arbeitet in den Frequenzbereichen 87–108 MHz und 76–90 MHz, wodurch es Radiosender weltweit, einschließlich Usbekistan, empfangen kann. Neben einer internen Antenne für einen stabileren Signalempfang gibt es auch eine externe Teleskopantenne.

Was die Klangqualität betrifft, so hat der Hersteller im Gegensatz zu gewöhnlichen Radios ein unabhängiges Verstärkersystem implementiert. Das Gerät verfügt über einen BASS+-Effekt und ein 3D-Soundsystem, das selbst über einen kleinen Lautsprecher einen tiefen und voluminösen Klang gewährleistet. Benutzer können Musik sowohl über den integrierten Lautsprecher als auch über Kopfhörer hören.

Das Gadget wird von einem austauschbaren Akku mit einer Kapazität von 450 mAh gespeist. Diese Leistung reicht für bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb über den Lautsprecher und bis zu 7 Stunden über Kopfhörer aus. Die Kompaktheit des Geräts macht es zu einem praktischen Begleiter für Reisen und Freizeitaktivitäten im Freien.

Derzeit ist das FiiO RR13 in den Versionen Schwarz und Silber erhältlich. Der Preis liegt bei etwa 50 US-Dollar, was ein erschwinglicher Wert für ein hochwertiges Audiogerät und ein modernes Accessoire ist. In Anbetracht der Popularität der Produkte dieser Marke auf dem usbekischen Markt könnten wir das Gadget bald auch in lokalen Geschäften sehen.