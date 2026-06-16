Starlink unter der Leitung von Elon Musk setzt weiterhin revolutionäre Veränderungen im Luftfahrtsektor um. Jüngsten Daten zufolge haben 41 Fluggesellschaften weltweit Verträge unterzeichnet, um ihre Flugzeuge mit hochgeschwindigem Satelliten-Internet auszustatten. Derzeit hat die Gesamtzahl der in dieses Programm aufgenommenen Flugzeuge 7.000 überschritten, was die Qualität der digitalen Kommunikation in der Luft auf eine neue Stufe hebt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten gibt es an.

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, deckt die Starlink-Technologie nicht nur Nordamerika, sondern auch Europa, Asien und den Nahen Osten ab. Auf der Partnerliste stehen einige der weltweit größten und renommiertesten Fluggesellschaften wie United Airlines, Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, Hawaiian Airlines und Air Canada. Dieser Trend zeigt, dass der Internetzugang während des Fluges nicht mehr als Luxus, sondern als Standarddienstleistung gilt.

Die Wahl der globalen Luftfahrtgiganten

Auf dem US-Markt haben führende Unternehmen wie United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines und American Airlines ihre Teilnahme am Projekt offiziell bestätigt. In Europa sind große Betreiber wie IAG und die Lufthansa Group Partnerschaften mit Elon Musk eingegangen. Auch Emirates, eine von Reisenden aus Usbekistan häufig genutzte Fluggesellschaft, hat große Pläne angekündigt. Das Unternehmen wird ab November 2025 mit der Installation von Starlink in Boeing 777 Flugzeugen beginnen und strebt an, bis Mitte 2027 die gesamte Flotte auszustatten.

Kürzlich kam auch die israelische Fluggesellschaft EL AL zu dieser Liste hinzu. Nach der Bekanntgabe der Partnerschaft mit Starlink verspricht das Unternehmen seinen Passagieren nahtloses Internet mit low latency während des Fluges. Dies ist eine besonders wichtige Nachricht für Reisende, die auf Langstreckenflügen arbeiten oder soziale Netzwerke aktiv nutzen.

Wettbewerb und Zukunftspläne

Der Wettbewerb auf dem Markt hält ebenfalls an. Beispielsweise wählt Finnair derzeit zwischen mehreren Anbietern, darunter Starlink und Amazons Project Kuiper (Project Leo). Dies verstärkt den Wettbewerb auf dem Markt für Satelliten-Internet, was zu niedrigeren Preisen und einer höheren Servicequalität führt.

Der Hauptvorteil des Starlink-Systems besteht darin, dass es über Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn funktioniert. Dies gewährleistet eine wesentlich schnellere Kommunikation und ein stabileres Signal im Vergleich zu herkömmlichen geostationären Satelliten. Im Folgenden finden Sie eine Liste der bekanntesten Fluggesellschaften, die dem Projekt beigetreten sind:

United Airlines

Emirates

Qatar Airways

Lufthansa Group

Air Canada

EL AL

Hawaiian Airlines

Luftfahrtanalysten zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass solche Technologien in den kommenden Jahren auch in Zentralasien, einschließlich Usbekistans, eingeführt werden. Derzeit erweitert Starlink seine globale Reichweite und wird zum zuverlässigsten Partner für Fluggesellschaften.