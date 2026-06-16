OneXPlayer X2 Mini Pro: Leistungsstärkster Handheld-PC mit AMD Ryzen AI Max+ vorgestellt

Der Markt für tragbare Gaming-Geräte erreicht eine neue Stufe. One Netbook hat offiziell sein nächstes Flaggschiff angekündigt — den OneXPlayer X2 Mini Pro Handheld-Gaming-PC. Dieses Gadget ist in der Lage, nicht nur seine Konkurrenten, sondern auch viele moderne Laptops zu übertreffen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Besonderheit des Geräts liegt in seiner internen Hardware. Laut ixbt.com ist der OneXPlayer X2 Mini Pro mit dem AMD Ryzen AI Max+ 388 Prozessor ausgestattet. Dieser Chip kombiniert AI-Funktionen mit hoher Leistung und ermöglicht das reibungslose Ausführen selbst anspruchsvollster AAA-Spiele. Auf der Plattform Indiegogo wurde bereits eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wobei der Startpreis des Geräts auf 2.466 US-Dollar festgelegt wurde.

Bildschirm- und Speicheroptionen

Für Gamer steht die visuelle Qualität an erster Stelle. Daher haben die Hersteller ein 8,8-Zoll-AMOLED-Display verbaut. Der Bildschirm verfügt über eine Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln und eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Zudem wird die VRR-Technologie unterstützt, die für eine flüssige Darstellung sorgt. Dies verhindert Ruckler in dynamischen Spielen.

Beim Speicher ist der OneXPlayer X2 Mini Pro ein echter Rekordhalter. Das Basismodell ist mit 48 GB LPDDR5x RAM und einer 1 TB PCIe 4.0 SSD ausgestattet. In höheren Konfigurationen steigt der Arbeitsspeicher auf bis zu 64 GB und der permanente Speicher auf bis zu 2 TB. Zudem besteht die Möglichkeit, die Gesamtkapazität mithilfe einer zusätzlichen Mini-SSD und microSD-Karten auf bis zu 8 TB zu erweitern.

Kühlsystem und Ergonomie

Um diese enorme Leistung zu bändigen, wurde ein spezielles Kühlsystem entwickelt. Im Inneren des Geräts befinden sich vier Kupfer-Heatpipes und zwei Lüfter mit 5.400 Umdrehungen pro Minute. Bei maximaler Auslastung können Benutzer zudem das externe Flüssigkeitskühlsystem Frost Bay anschließen. Dies ist eine in der Welt der Handhelds seltene technologische Lösung.

Steuerung: Abnehmbare Gamepads mit Hall-Sensoren;

Akku: 85 Wh Kapazität, austauschbar während des Spielens;

Anschlüsse: USB 4, USB 3.2 (Type-C und Type-A) sowie ein spezieller Kopfhöreranschluss;

Gewicht: 719 Gramm ohne Akku.

Für Technikbegeisterte in Usbekistan bleibt dieses Gerät aufgrund seines hohen Preises im Premiumsegment. Dennoch zeigt es, wie die Zukunft des mobilen Gamings aussehen wird. Die Auslieferung an die Besteller ist derzeit für Ende Juli 2026 geplant. Dieser Zeitraum wird als notwendig erachtet, um die Technologie vollständig zu optimieren.