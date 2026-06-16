Das chinesische Unternehmen Honor veröffentlicht weiterhin Details zu seinem neuen, ultra-robusten Honor X80 Pro Max Smartphone. Das Gerät, dessen offizielle Präsentation für den 22. Juni erwartet wird, soll nicht nur durch seine technischen Daten, sondern auch durch seine physische Widerstandsfähigkeit neue Standards auf dem modernen Mobilfunkmarkt setzen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com hat das neue Modell die SGS Gold Label Five-Star-Zertifizierung erhalten. Das bedeutet, dass das Smartphone auch nach einem Sturz aus 3 Metern Höhe auf eine harte Oberfläche ohne Schäden weiterfunktioniert. Diese Strapazierfähigkeit verlängert die Lebensdauer des Geräts im Alltag erheblich und schützt Nutzer vor versehentlichem Bruch.

Display-Funktionen und technische Leistung

Das Honor X80 Pro Max ist mit einem 6,8-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2788 × 1280 Pixeln ausgestattet. Die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms beträgt 120 Hz, was eine flüssige Benutzeroberfläche und eine hochwertige Bilddarstellung gewährleistet. Zudem ist das Bildschirmflimmern dank der PWM- Technologie mit einer Frequenz von 3840 Hz kaum wahrnehmbar, was die Ermüdung der Augen verhindert.

Ein weiterer beeindruckender Aspekt des Smartphones ist seine Helligkeit. Berichten zufolge erreicht die maximale lokale Helligkeit des Displays 10.000 Nits. Dieser Wert ermöglicht es, Informationen auf dem Bildschirm selbst an sonnigsten Tagen problemlos zu lesen. Das Herzstück des Geräts ist der neueste Snapdragon 6 Gen 5 Prozessor von Qualcomm.

Autonomie und Aufladen

Einer der Hauptvorteile des neuen Modells ist sein riesiger Akku. Honor-Ingenieuren ist es gelungen, eine Batterie mit einer Kapazität von 11.000 mAh zu integrieren. Dies ist ein Rekordwert für moderne Smartphones und ermöglicht es dem Nutzer, mehrere Tage lang nicht an das Aufladen denken zu müssen.

Gleichzeitig wurde eine Schnellladetechnologie mit 90 W implementiert, damit das Aufladen eines so großen Akkus nicht zu lange dauert. In Anbetracht der Popularität der Marke Honor auf dem Markt in Usbekistan wird dieses Modell zweifellos großes Interesse bei Nutzern wecken, die Wert auf Robustheit und eine lange Akkulaufzeit legen.

Bisher wurden der Preis des Geräts und das Datum der Markteinführung in internationalen Märkten nicht bekannt gegeben, doch die offizielle Präsentation am 22. Juni wird alle Fragen klären.