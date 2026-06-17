Ehemaliger SpaceX-Ingenieur wendet Raketentechnologie auf Geothermie an

·25·Technologie
Ehemaliger SpaceX-Ingenieur wendet Raketentechnologie auf Geothermie an

Das Startup Critical Energy, gegründet von einem ehemaligen SpaceX-Ingenieur, hat 22 Millionen Dollar eingesammelt, um den Geothermie-Sektor zu revolutionieren. Das Unternehmen will die Effizienz erneuerbarer Energiequellen durch modulare Turbinen steigern, die auf dem Prinzip von Raketentriebwerken basieren. Dieses Projekt gilt als wichtiger Schritt, um den weltweit steigenden Strombedarf zu decken. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird das weltweite Potenzial der Geothermie auf 42 Terawatt geschätzt. Dieser Wert ist doppelt so hoch wie die gesamte im letzten Jahr von der Menschheit verbrauchte Energiemenge. Wie TechCrunch berichtet, zielt Critical Energy darauf ab, die technologische Lücke bei der Erschließung dieser riesigen Quelle zu schließen: den Mangel an flexiblen und kompakten Turbinen.

Von der Raketentechnologie zur Energiewirtschaft

Der Gründer und CEO des Startups, Spencer Jackson, arbeitete zuvor bei SpaceX an den Raketentriebwerken Falcon Heavy, Starship und Raptor. Basierend auf seiner Erfahrung schlägt er vor, Turbinen modular in Fabriken zu fertigen. Derzeit dauert die Montage großer Turbinen für Geothermiekraftwerke vor Ort Monate oder sogar Jahre. Critical Energy arbeitet daran, diesen Prozess zu beschleunigen und zu verbilligen.

Die eingeworbenen Mittel fließen in den Bau des ersten 2,5 MW-Projekts des Unternehmens. Jackson betont, dass Geothermie in naher Zukunft Kernfusion und Kernspaltung übertreffen könnte. „Geothermie wird sie bei weitem schlagen. In vier bis fünf Jahren planen wir, mehrere Gigawatt Leistung pro Jahr zu liefern“, sagt er.

Lösung für Rechenzentren

Die Entwicklung der Geothermie ist besonders für Tech-Giganten von großer Bedeutung. Jüngsten Berichten zufolge könnten moderne Geothermie-Technologien bis 2030 zwei Drittel der neu gebauten Rechenzentren (data-centers) mit Strom versorgen. Dies deckt den Bedarf an einer stabilen Energiequelle im Zeitalter von AI und Cloud Computing.

Critical Energy will bei der Herstellung seiner Geräte die Strategie von Tesla und SpaceX anwenden: die schrittweise Verlagerung der Produktion aller Komponenten in die eigenen Werke. Derzeit werden einige Teile noch extern zugekauft, aber da die Turbomaschinen-Komponenten denen von Raketentriebwerken ähneln, wurde deren Fertigung in spezialisierten Werkstätten bereits aufgenommen.

Das erste Geothermiekraftwerk des Unternehmens soll 2027 in Betrieb gehen. Es wird an einem Standort errichtet, der bestehenden Geothermie-Regionen in Island oder Nordkalifornien ähnelt. Der langfristige Plan des Startups ist ehrgeizig: Bis 2045 sollen Turbinen mit einer Kapazität von 300 Gigawatt pro Jahr produziert werden. Dies könnte entscheidend für die globale Abkehr von fossilen Brennstoffen sein.

SpaceXGeothermieTechnologieStartupInvestition
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

DeepL übernimmt Startup Mixhalo: Eine neue Ära der Live-ÜbersetzungDeepL übernimmt Startup Mixhalo: Eine neue Ära der Live-ÜbersetzungHeute, 14:59Amazfit Cheetah 2 Ultra: Smartwatch für bergiges Gelände und UltramarathonsAmazfit Cheetah 2 Ultra: Smartwatch für bergiges Gelände und UltramarathonsHeute, 14:59KI-Fehler begrenzen: Pramaana Labs erhält 27 Millionen Dollar InvestmentKI-Fehler begrenzen: Pramaana Labs erhält 27 Millionen Dollar InvestmentHeute, 14:27Russland verschärft Regeln für die Autorisierung über Gmail und Apple IDRussland verschärft Regeln für die Autorisierung über Gmail und Apple IDHeute, 14:27SpaceX Cargo Dragon kehrt mit wertvoller Fracht von der ISS zurückSpaceX Cargo Dragon kehrt mit wertvoller Fracht von der ISS zurückHeute, 14:26Sony revolutioniert Smartphone-Kameras: Lytia L910 mit LOFIC-Technologie vorgestelltSony revolutioniert Smartphone-Kameras: Lytia L910 mit LOFIC-Technologie vorgestelltHeute, 05:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme