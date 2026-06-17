Ehemaliger SpaceX-Ingenieur wendet Raketentechnologie auf Geothermie an

Das Startup Critical Energy, gegründet von einem ehemaligen SpaceX-Ingenieur, hat 22 Millionen Dollar eingesammelt, um den Geothermie-Sektor zu revolutionieren. Das Unternehmen will die Effizienz erneuerbarer Energiequellen durch modulare Turbinen steigern, die auf dem Prinzip von Raketentriebwerken basieren. Dieses Projekt gilt als wichtiger Schritt, um den weltweit steigenden Strombedarf zu decken. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird das weltweite Potenzial der Geothermie auf 42 Terawatt geschätzt. Dieser Wert ist doppelt so hoch wie die gesamte im letzten Jahr von der Menschheit verbrauchte Energiemenge. Wie TechCrunch berichtet, zielt Critical Energy darauf ab, die technologische Lücke bei der Erschließung dieser riesigen Quelle zu schließen: den Mangel an flexiblen und kompakten Turbinen.

Von der Raketentechnologie zur Energiewirtschaft

Der Gründer und CEO des Startups, Spencer Jackson, arbeitete zuvor bei SpaceX an den Raketentriebwerken Falcon Heavy, Starship und Raptor. Basierend auf seiner Erfahrung schlägt er vor, Turbinen modular in Fabriken zu fertigen. Derzeit dauert die Montage großer Turbinen für Geothermiekraftwerke vor Ort Monate oder sogar Jahre. Critical Energy arbeitet daran, diesen Prozess zu beschleunigen und zu verbilligen.

Die eingeworbenen Mittel fließen in den Bau des ersten 2,5 MW-Projekts des Unternehmens. Jackson betont, dass Geothermie in naher Zukunft Kernfusion und Kernspaltung übertreffen könnte. „Geothermie wird sie bei weitem schlagen. In vier bis fünf Jahren planen wir, mehrere Gigawatt Leistung pro Jahr zu liefern“, sagt er.

Lösung für Rechenzentren

Die Entwicklung der Geothermie ist besonders für Tech-Giganten von großer Bedeutung. Jüngsten Berichten zufolge könnten moderne Geothermie-Technologien bis 2030 zwei Drittel der neu gebauten Rechenzentren (data-centers) mit Strom versorgen. Dies deckt den Bedarf an einer stabilen Energiequelle im Zeitalter von AI und Cloud Computing.

Critical Energy will bei der Herstellung seiner Geräte die Strategie von Tesla und SpaceX anwenden: die schrittweise Verlagerung der Produktion aller Komponenten in die eigenen Werke. Derzeit werden einige Teile noch extern zugekauft, aber da die Turbomaschinen-Komponenten denen von Raketentriebwerken ähneln, wurde deren Fertigung in spezialisierten Werkstätten bereits aufgenommen.

Das erste Geothermiekraftwerk des Unternehmens soll 2027 in Betrieb gehen. Es wird an einem Standort errichtet, der bestehenden Geothermie-Regionen in Island oder Nordkalifornien ähnelt. Der langfristige Plan des Startups ist ehrgeizig: Bis 2045 sollen Turbinen mit einer Kapazität von 300 Gigawatt pro Jahr produziert werden. Dies könnte entscheidend für die globale Abkehr von fossilen Brennstoffen sein.