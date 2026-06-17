Amazfit Cheetah 2 Ultra: Smartwatch für bergiges Gelände und Ultramarathons

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Amazfit Cheetah 2 Ultra: Smartwatch für bergiges Gelände und Ultramarathons

Die Marke Amazfit, die sich auf dem Markt für Smart-Geräte etabliert hat, hat ihr neues Flaggschiff vorgestellt — das Modell Cheetah 2 Ultra. Dieses Gadget ist nicht nur ein tägliches Accessoire, sondern ein spezialisiertes Werkzeug, das für Profisportler entwickelt wurde, die in komplexem bergigen Gelände laufen und extreme Ultramarathons bestreiten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com debütierte das neue Modell im Mai auf dem globalen Markt und hält nun Einzug in die Märkte der GUS-Region. Das Hauptmerkmal des Geräts ist seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Druckänderungen in großen Höhen, unerwarteten Wetterbedingungen und lang anhaltender körperlicher Aktivität.

Robustes Gehäuse und fortschrittliches Display

Das Gehäuse der Amazfit Cheetah 2 Ultra ist aus Titan der Klasse 5 gefertigt, was sowohl Leichtigkeit (Gewicht nur 52 Gramm) als auch außerordentliche Festigkeit gewährleistet. Der Bildschirm des Geräts ist durch kratzfestes Saphirglas geschützt. Das 1,5-Zoll-AMOLED-Display verfügt über eine Rekordhelligkeit von bis zu 3000 nits, wodurch Daten selbst unter direkter Sonneneinstrahlung problemlos lesbar sind.

Technisch ist die Uhr mit einem Akku von 780 mAh ausgestattet. Laut Hersteller hält das Gerät im normalen Nutzungsmodus bis zu 30 Tage und bei dauerhaft aktiviertem GPS-System bis zu 60 Stunden. Dieser Wert ist für Teilnehmer an mehrtägigen Marathons von entscheidender Bedeutung.

Umfangreiche Möglichkeiten für Sportler

Die Software der Uhr umfasst mehr als 180 Sportmodi. Besonders hervorzuheben ist der Trailrunning-Modus für reliefiertes Gelände: Das System berechnet die reale Belastung des Organismus, indem es nicht nur die Distanz, sondern auch die Steigung und den Widerstand des Weges berücksichtigt.

  • Präzises GPS mit Unterstützung von sechs Satellitensystemen;
  • Sensoren für Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt und Körpertemperatur;
  • 64 GB interner Speicher (für Musik und Karten);
  • Vollständig wasser- und staubgeschütztes Gehäuse.
Dieses Gadget könnte auch für usbekische Sportbegeisterte interessant sein, da in den letzten Jahren Marathons in bergigen Regionen unseres Landes immer beliebter werden. Geräte wie die Cheetah 2 Ultra helfen dabei, die Gesundheit des Sportlers in solch komplexen Bedingungen zu überwachen und die Orientierung nicht zu verlieren.

Derzeit wird diese Smartwatch auf regionalen Märkten zu Preisen von etwa 515-520 US-Dollar angeboten. Mit ihrer Robustheit und Funktionalität kann sie eine würdige Alternative zu teureren Konkurrenten wie Garmin und Apple Watch Ultra sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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