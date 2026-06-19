Europa strebt nach Unabhängigkeit im Weltraum: Gate Space erhält 6,3 Millionen Euro Investition

Das österreichische Startup Gate Space hat im Rahmen eines Projekts zur Entwicklung chemischer Antriebssysteme für Satelliten eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 6,3 Millionen Euro vom Europäischen Innovationsrat (EIC) erhalten. Diese Investition ist Teil der umfassenderen Bemühungen der Europäischen Union, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten im Bereich der Weltraumtechnologie zu verringern und die strategische Souveränität zu stärken. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Ixbt.com war Gate Space das einzige Raumfahrtunternehmen unter den 38 Teilnehmern, die in der aktuellen Auswahlrunde gewonnen haben. Diese Mittel werden für den Aufbau der Serienproduktion von Antriebssystemen verwendet. Das erste Produkt des Unternehmens soll im Februar nächsten Jahres an Bord des österreichischen Satelliten BeaconSat seinen ersten Flug ins All antreten.

Strategische Bedeutung und technologische Möglichkeiten

Gate Space wurde 2022 von Absolventen der Technischen Universität Wien gegründet und befasst sich heute mit der Entwicklung kompakter Antriebssysteme für Satelliten, Raumkapseln und Landemodule. Das Hauptprodukt des Unternehmens, das Jetpack-System, ist standardisiert und für Satelliten der ESPA-Klasse konzipiert. Die kleinste Version, Jetpack S, kann innerhalb von 9 Monaten hergestellt werden und kostet ab 450.000 Euro.

Wie Geschäftsführer Moritz Novak betonte, wird Weltraumtechnologie nicht nur als kommerzielles Geschäft, sondern als Teil einer kritischen Infrastruktur betrachtet. Da die Dichte der Objekte im Orbit zunimmt, ist die Nachfrage nach zuverlässigen Triebwerken gestiegen, um Kollisionen zu vermeiden und einen kontrollierten Wiedereintritt nach Abschluss der Mission zu gewährleisten.

Hauptfaktoren der Marktnachfrage

Experten zufolge ergibt sich der Bedarf an solchen Antriebssystemen aus drei Hauptbereichen:

Der Start zahlreicher Satelliten im Rahmen gemeinsamer Missionen und die Notwendigkeit, diese auf separate operative Orbits zu bewegen;

Die Entwicklung von On-Orbit-Servicing- und Betankungsmissionen;

Steigende Risiken durch Weltraumschrott und neue Sicherheitsanforderungen der Regulierungsbehörden.

Gate Space beteiligt sich zudem am ASTRAL-Projekt der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Dieses Projekt zielt darauf ab, die Technologie zur automatischen Betankung von Satelliten im Weltraum zu demonstrieren. Bis 2028 sollen das Andocken und der Treibstofftransfer zwischen zwei Raumfahrzeugen getestet werden.

Obwohl Gate Space ein relativ kleiner Akteur auf dem globalen Weltraummarkt ist, bieten die vertikal integrierte Produktionskette und die kurzen Lieferzeiten einen großen Vorteil. Derzeit belaufen sich die gesamten eingeworbenen Investitionen des Unternehmens auf 22 Millionen US-Dollar, und ein neues Vertragsportfolio für 2027 wird derzeit erstellt.