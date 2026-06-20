Aura stellt innovativen E-ink-basierten Bilderrahmen vor

Während digitale Bilderrahmen schon lange einen Platz auf dem Geschenkmarkt haben, unterscheiden sie sich die meisten aufgrund ihrer hellen Bildschirme und auffälligen Kabel stark von echten Fotos. Aura hat in dieser Richtung einen revolutionären Schritt gemacht und das neue Modell Aura Ink vorgestellt. Durch den Einsatz der E-ink-Technologie bietet dieses Gerät ein Bild, das wie ein echtes auf Papier gedrucktes Foto aussieht und nicht wie ein digitaler Bildschirm. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Nutzer kennen die E-ink-Technologie bereits von E-Book-Readern wie dem Kindle. Ihr Hauptvorteil besteht darin, dass der Bildschirm die Augen nicht ermüdet und optisch kaum von mattem Papier zu unterscheiden ist. Als die Gründer von Aura das Unternehmen vor zehn Jahren gründeten, war es ihr Ziel, genau ein solches Produkt zu schaffen, doch die farbige E-ink-Technologie hat erst heute ein für die kommerzielle Nutzung ausreichendes Niveau erreicht.

Farbentheorie und technologische Lösung

Derzeit sind Hersteller von farbigen elektronischen Tintenpanels gezwungen, mit einer begrenzten Anzahl von Farben (Rot, Blau, Grün, Gelb, Weiß und Schwarz) zu arbeiten. Dies erschwert die Darstellung komplexer Familienporträts oder Naturlandschaften. Die Ingenieure von Aura haben jedoch einen speziellen Dithering-Algorithmus entwickelt. Diese Technologie mischt die begrenzte Farbpalette so, dass das menschliche Auge sie als glatte Gradienten und satte Farben wahrnimmt.

Laut einem Interview des technischen Direktors Eric Jensen mit TechCrunch sieht das Gerät so realistisch aus, dass viele Gäste nicht bemerken, dass es sich um einen digitalen Bildschirm handelt. "Leute erzählen uns, dass sie den Rahmen an die Wand hängen und Gäste fragen: 'Wann haben Sie es geschafft, dieses Foto zu drucken?'", sagt Jensen. Um dieses Ergebnis zu erzielen, wurden zahlreiche Tests unter verschiedenen Lichtbedingungen durchgeführt.

Der Aura Ink Rahmen verfügt über einen 13,3-Zoll-Bildschirm und wird über eine spezielle mobile App gesteuert. Benutzer können Fotos von ihren Smartphones, iCloud oder Google Photos aus der Ferne hochladen. Die App bietet auch soziale Funktionen: Wenn beispielsweise Familienmitglieder ein neues Foto zu einer gemeinsamen Bibliothek hinzufügen, erscheint es sofort im Rahmen zu Hause. Dies kann ein sehr praktisches Geschenk sein, insbesondere für ältere Menschen, die weniger technikaffin sind.

LED und E-ink: Was ist besser?

Zum Vergleich bietet Aura auch das 12-Zoll-Modell Aspen an, das jedoch über einen traditionellen LED-Bildschirm verfügt. Das Aspen-Modell gilt mit seiner Anti-Reflexions-Beschichtung und seinem papierähnlichen Rahmen ebenfalls als Premium-Produkt. Dennoch liegt der Reiz der E-ink-Technologie in ihrem absolut natürlichen Aussehen. Im Folgenden sind die Hauptmerkmale dieser Geräte aufgeführt:

Maximale Ähnlichkeit des Bildes mit Papier;

Matter Bildschirm, der die Augen nicht belastet;

Einfache Steuerung per App und Integration von Cloud-Diensten;

Minimaler Stromverbrauch.

Obwohl professionelle Fotografen geringfügige Unterschiede in der Farbwiedergabe bemerken mögen, stellt Aura Ink für den Durchschnittsnutzer eine künstlerisch und ästhetisch perfekte Lösung dar. Es wird erwartet, dass solche Geräte in Zukunft die traditionellen, verstaubenden Fotoalben in unseren Häusern vollständig ersetzen werden.