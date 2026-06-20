Der chinesische Technologiegigant Huawei arbeitet aktiv an der Aktualisierung seiner beliebten Nova-Serie. Jüngsten Leaks zufolge wird das kommende Huawei Nova 17 Smartphone seine Konkurrenten im Mittelklassesegment dank seiner technischen Daten, insbesondere der Akkukapazität und der Kameramöglichkeiten, deutlich übertreffen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Einem bekannten Insider unter dem Pseudonym SmartPikachu zufolge experimentiert Huawei derzeit mit einer Konfiguration, die auf dem Markt einzigartig ist. Berichten zufolge wird das neue Modell mit einem großen flachen Display, einer Triple-Periskop-Kamera und einem Akku mit einer Kapazität von mindestens 7000 mAh ausgestattet sein. Da solche Funktionen normalerweise nur in Flaggschiff-Geräten zu finden sind, könnte das Nova 17 für großes Aufsehen auf dem Markt sorgen.

Technische Möglichkeiten und Innovationen

Die Publikation ixbt.com merkt an, dass derzeit nur ein Hersteller daran arbeitet, sowohl einen extrem leistungsstarken Akku als auch eine fortschrittliche Periskop-Optik in einem Gehäuse zu vereinen. Das Huawei Nova 17 Modell entspricht genau dieser Beschreibung. Das Periskop-Objektiv ermöglicht es dem Smartphone, weit entfernte Objekte ohne Qualitätsverlust heranzuzoomen, was einen großen Vorteil für Hobbyfotografen darstellt.

Auch die Akku-Frage verdient besondere Aufmerksamkeit. Während die meisten modernen Smartphones auf 5000 mAh Akkus beschränkt sind, kann ein Wert von 7000 mAh eine Betriebsdauer von mehr als zwei Tagen im aktiven Nutzungsmodus garantieren. Dies ist ein wichtiger Faktor für Verbraucher, insbesondere in Regionen wie Usbekistan, in denen mobiles Internet und soziale Netzwerke intensiv genutzt werden.

Erfahrungen der Vorgängergeneration

Zur Erinnerung: Anfang Juni stellte das Unternehmen in China das Modell Nova 16 Ultra vor. Dieses Gerät war ebenfalls mit einem 7000 mAh Akku ausgestattet und unterstützte 100W kabelgebundenes sowie 50W kabelloses Schnellladen. Zudem verfügte es über ein Gehäuse, das nach IP68 und IP69 Standards gegen Wasser und Staub geschützt war. Es wird erwartet, dass das Nova 17 auf diesen Erfolgen aufbaut und ein noch verbessertes Kamerasystem bietet.

Es ist erwähnenswert, dass der Insider SmartPikachu, der diese Nachrichten verbreitete, bereits zuvor durch präzise Vorhersagen zum Xiaomi 13 Ultra Smartphone und zum Xiaomi Pad 6 Tablet Vertrauen gewonnen hat. Dennoch hat Huawei die offiziellen technischen Daten bisher nicht bekannt gegeben. Details zum Veröffentlichungsdatum und zum Preis des neuen Modells werden in den kommenden Monaten erwartet.