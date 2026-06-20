Google hat die Fristen für die Einführung eines obligatorischen Verifizierungssystems für App-Entwickler bekannt gegeben, um Nutzer des Android-Betriebssystems vor Cyberangriffen und Malware zu schützen. Diese Initiative soll den Prozess der Installation verdächtiger Apps aus Drittquellen grundlegend ändern und die Systemsicherheit auf eine neue Stufe heben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com zielen die neuen Regeln primär darauf ab, Nutzer vor gefährlichen Apps aus unbekannten Quellen zu schützen. Zuvor hatte Google eine Regelung angekündigt, die Nutzer zwang, 24 Stunden zu warten, bevor sie Produkte nicht verifizierter Entwickler installieren konnten. Nun wird dieser Prozess systematischer gestaltet.

Phasen und Fristen der Reform

Die Einführung des neuen Systems erfolgt in mehreren Phasen. Ab Juni 2026 wird auf Android-Geräten ein spezieller Dienst gestartet, der prüft, ob eine App einem registrierten Entwickler gehört. Dieses Update wird automatisch über Google-Systemupdates auf die Smartphones geladen, wird jedoch in den ersten Monaten keinen signifikanten Einfluss auf den Installationsprozess haben.

Die wesentlichen Änderungen treten am 30. September 2026 in Kraft. In der ersten Phase werden die Verifizierungsanforderungen in Ländern wie Brasilien, Indonesien, Singapur und Thailand eingeführt. Diese Anforderungen gelten nicht nur für Google Play, sondern auch für Apps, die über große Stores wie Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Honor App Market, Oppo App Market und Vivo V-Appstore vertrieben werden.

Möglichkeiten für Studenten und Amateure

Google hat bei der Einführung der neuen Regeln auch junge Entwickler und Amateure nicht vergessen. Das Unternehmen führt eine neue Kontoart namens „Limited Distribution Account“ ein. Diese Konten sind für Studenten und Anfänger gedacht und ermöglichen es ihnen, ihre Apps kostenlos an bis zu 20 Geräte zu verteilen, ohne dass ein staatlicher Identitätsnachweis erforderlich ist. Der Zugang zu diesen Konten wird im Juli dieses Jahres geöffnet.

Für erfahrene Nutzer behält Google den „Advanced Flow“-Modus bei. Über diesen Modus bleibt die Installation von Apps aus nicht verifizierten Quellen möglich, wobei das System jedoch zusätzliche Sicherheitsprüfungen durchführt. Dies dient der Betrugsprävention bei gleichzeitiger Wahrung des Offenheitsprinzips von Android.

Global soll diese Neuerung bis 2027 auf alle zertifizierten Android-Geräte angewendet werden. Dies wird auch für Nutzer in Usbekistan ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der App-Sicherheit sein. Infolgedessen können Nutzer sicher sein, dass jedes Programm, das sie auf ihren Smartphones installieren, verantwortungsbewusst von einer bestimmten Person oder einem Unternehmen erstellt wurde.