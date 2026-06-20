Größte Windturbinen für Hochgebirgsregionen in China in Betrieb genommen

·1·Technologie
Größte Windturbinen für Hochgebirgsregionen in China in Betrieb genommen

In der chinesischen Provinz Yunnan wurde ein bedeutender Schritt im Bereich der erneuerbaren Energien gemacht. Das Erweiterungsprojekt des Windparks Datang Julongliang im Landkreis Xundian nahe Kunming wurde offiziell an das allgemeine Stromnetz angeschlossen. Da das Projekt auf einem Plateau in einer durchschnittlichen Höhe von 3.200 Metern über dem Meeresspiegel errichtet wurde, nimmt es einen besonderen Platz in der Energiegeschichte des Landes ein. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das komplexe Relief und die wechselhaften klimatischen Bedingungen von Hochgebirgsregionen behindern normalerweise den stabilen Betrieb herkömmlicher Windturbinen. Die im Rahmen dieses Projekts installierten neuen Turbinen mit einer Leistung von 11,1 MW wurden jedoch speziell für dünne Luft und extreme Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht entwickelt. Dies berichtet die Publikation ixbt.com.

Technologische Möglichkeiten und Effizienz

Die technischen Daten der neuen Turbinen sind beeindruckend. Die Rotorfläche einer einzigen Turbine entspricht etwa fünfeinhalb Standard-Fußballfeldern. Eine solch großflächige Konstruktion ermöglicht es, die Effizienz der Windenergienutzung im Vergleich zu Geräten früherer Generationen erheblich zu steigern.

Das Projekt umfasst 12 Energieeinheiten mit jeweils 11,1 MW und 3 Einheiten mit 8,34 MW, was einer installierten Gesamtleistung von 158,22 MW entspricht. Um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten, wurden in der Region Hochspannungsleitungen mit einer Länge von über 40 Kilometern errichtet.

Aus ökologischer Sicht könnte diese Anlage eine interessante Erfahrung für die Länder Zentralasiens, einschließlich Usbekistan, sein. Bei voller Auslastung werden die Anlagen jährlich 476 Millionen kWh sauberen Strom produzieren. Diese Menge reicht aus, um fast 200.000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen.

Umweltschutz

Die Inbetriebnahme dieses Projekts ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg weg von traditionellen Energiequellen. Berechnungen zufolge werden durch den neuen Windpark jährlich zehntausende Tonnen Standardkohle eingespart und die Menge der in die Atmosphäre ausgestoßenen Kohlendioxidgase drastisch reduziert.

Diese Erfahrung Chinas beweist, dass die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Hochgebirgsregionen nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich effizient ist. Trotz komplexer klimatischer Bedingungen ermöglichen innovative Technologien, die Kräfte der Natur zum Nutzen der Menschheit einzusetzen.

ChinaTechnologieWindenergieÖkologieInnovation
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Nobelpreisträger John Jumper wechselt von Google DeepMind zu AnthropicNobelpreisträger John Jumper wechselt von Google DeepMind zu AnthropicHeute, 21:58Geheimnisse des Universums: AMS-02-Detektor macht Entdeckung entgegen den Gesetzen der PhysikGeheimnisse des Universums: AMS-02-Detektor macht Entdeckung entgegen den Gesetzen der PhysikHeute, 21:56Quantenrevolution: Quantinuum und Sandia testen erfolgreich das 98-Qubit-Helios-SystemQuantenrevolution: Quantinuum und Sandia testen erfolgreich das 98-Qubit-Helios-SystemHeute, 20:56Apple stellt iOS 27 vor: Die wichtigsten Neuerungen für den AlltagApple stellt iOS 27 vor: Die wichtigsten Neuerungen für den AlltagHeute, 20:20SpaceX modernisiert Starbase-Weltraumbahnhof: Mechazilla-System wird aktualisiertSpaceX modernisiert Starbase-Weltraumbahnhof: Mechazilla-System wird aktualisiertHeute, 20:00Natrium-Ionen-Batterien von Hina nähern sich Tesla-NiveauNatrium-Ionen-Batterien von Hina nähern sich Tesla-NiveauHeute, 19:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht