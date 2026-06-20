In der chinesischen Provinz Yunnan wurde ein bedeutender Schritt im Bereich der erneuerbaren Energien gemacht. Das Erweiterungsprojekt des Windparks Datang Julongliang im Landkreis Xundian nahe Kunming wurde offiziell an das allgemeine Stromnetz angeschlossen. Da das Projekt auf einem Plateau in einer durchschnittlichen Höhe von 3.200 Metern über dem Meeresspiegel errichtet wurde, nimmt es einen besonderen Platz in der Energiegeschichte des Landes ein. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das komplexe Relief und die wechselhaften klimatischen Bedingungen von Hochgebirgsregionen behindern normalerweise den stabilen Betrieb herkömmlicher Windturbinen. Die im Rahmen dieses Projekts installierten neuen Turbinen mit einer Leistung von 11,1 MW wurden jedoch speziell für dünne Luft und extreme Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht entwickelt. Dies berichtet die Publikation ixbt.com.

Technologische Möglichkeiten und Effizienz

Die technischen Daten der neuen Turbinen sind beeindruckend. Die Rotorfläche einer einzigen Turbine entspricht etwa fünfeinhalb Standard-Fußballfeldern. Eine solch großflächige Konstruktion ermöglicht es, die Effizienz der Windenergienutzung im Vergleich zu Geräten früherer Generationen erheblich zu steigern.

Das Projekt umfasst 12 Energieeinheiten mit jeweils 11,1 MW und 3 Einheiten mit 8,34 MW, was einer installierten Gesamtleistung von 158,22 MW entspricht. Um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten, wurden in der Region Hochspannungsleitungen mit einer Länge von über 40 Kilometern errichtet.

Aus ökologischer Sicht könnte diese Anlage eine interessante Erfahrung für die Länder Zentralasiens, einschließlich Usbekistan, sein. Bei voller Auslastung werden die Anlagen jährlich 476 Millionen kWh sauberen Strom produzieren. Diese Menge reicht aus, um fast 200.000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen.

Umweltschutz

Die Inbetriebnahme dieses Projekts ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg weg von traditionellen Energiequellen. Berechnungen zufolge werden durch den neuen Windpark jährlich zehntausende Tonnen Standardkohle eingespart und die Menge der in die Atmosphäre ausgestoßenen Kohlendioxidgase drastisch reduziert.

Diese Erfahrung Chinas beweist, dass die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Hochgebirgsregionen nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich effizient ist. Trotz komplexer klimatischer Bedingungen ermöglichen innovative Technologien, die Kräfte der Natur zum Nutzen der Menschheit einzusetzen.