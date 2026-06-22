Von MIT-Student gegründetes Mach Industries erobert den Markt für Militärtechnologie

Ethan Thornton, der das MIT (Massachusetts Institute of Technology), eine der renommiertesten Hochschulen der USA, im Alter von 19 Jahren verließ, versucht heute, die Verteidigungsindustrie zu revolutionieren. Sein Startup Mach Industries erregte schnell die Aufmerksamkeit von Investoren und sammelte diesen Monat im Rahmen einer Serie-C-Finanzierungsrunde 300 Millionen Dollar ein. Der Gesamtwert des Unternehmens wird derzeit auf 1,8 Milliarden Dollar geschätzt. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Thorntons Weg begann mit der Entwicklung von Wasserstoffsystemen in einer einfachen Garage. Obwohl die ersten Versuche scheiterten, änderte er seine Ausrichtung und konzentrierte sich auf Drohnen und unbemannte Systeme. Laut TechCrunch arbeitet Mach Industries derzeit an sechs großen Waffenprogrammen gleichzeitig. Dies unterscheidet sich grundlegend von der Strategie traditioneller Startups, die es vorziehen, sich auf ein einziges Produkt zu konzentrieren.

Kreativer Ansatz und strategischer Vorteil

Nach Ansicht von Ethan Thornton kann die USA in Bezug auf das Produktionsvolumen nicht mit China konkurrieren, daher muss der Schwerpunkt auf Kreativität und der Geschwindigkeit der Markteinführung liegen. Er führt den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland als Beispiel an und betont, dass die Einführung neuer Technologien wichtiger ist als die numerische Überlegenheit. Mach Industries arbeitet derzeit an folgenden Projekten:

Ein senkrecht startendes und landendes Angriffsflugzeug;

Eine weitreichende Anti-Schiffs-Rakete;

Zwei spezialisierte Systeme für die Stratosphäre;

Ein kostengünstiges Boden-Luft-Gerät zur Bekämpfung von Drohnen;

Ein 40 Fuß langes Gerät für maritime Logistik und Angriffe.

Das neueste Projekt des Unternehmens ist ein 40 Fuß langes Schiff für die Marine, das in der Lage ist, 1.000 Pfund (ca. 450 kg) Fracht über eine Distanz von mehr als 1.000 Meilen zu transportieren. Dies ist ein großer Sprung für Mach Industries, da das bisher größte vom Unternehmen geschaffene Gerät nur 13 Fuß lang war.

Thornton betont, dass das Hauptproblem in der Verteidigungsindustrie nicht nur im Zusammenbau fertiger Plattformen liegt, sondern in den Einzelteilen und der Lieferkette. Daher produziert Mach Industries nicht nur fertige Drohnen, sondern auch Strahltriebwerke und Raketenmotoren. Die Übernahme des Raketenmotorherstellers Exquadrum für 50 Millionen Dollar im Mai ist Teil dieser Strategie.

Derzeit hält das Unternehmen 13 Regierungsverträge, von denen die meisten sich in der Testphase befinden. Thornton plant, bis Ende des Jahres drei große Programme in die Massenproduktion zu überführen. Dies bedeutet die Produktion von Hunderttausenden von Waffen statt nur Hunderten von Einheiten pro Monat. Während Wettbewerber wie Shield AI oder Saronic durch die Konzentration auf eine einzige Richtung eine hohe Kapitalisierung erreicht haben, glaubt Mach Industries, dass ein vielseitiger Ansatz der Schlüssel zum Erfolg ist.