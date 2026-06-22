Von MIT-Student gegründetes Mach Industries erobert den Markt für Militärtechnologie

·28·Technologie
Von MIT-Student gegründetes Mach Industries erobert den Markt für Militärtechnologie

Ethan Thornton, der das MIT (Massachusetts Institute of Technology), eine der renommiertesten Hochschulen der USA, im Alter von 19 Jahren verließ, versucht heute, die Verteidigungsindustrie zu revolutionieren. Sein Startup Mach Industries erregte schnell die Aufmerksamkeit von Investoren und sammelte diesen Monat im Rahmen einer Serie-C-Finanzierungsrunde 300 Millionen Dollar ein. Der Gesamtwert des Unternehmens wird derzeit auf 1,8 Milliarden Dollar geschätzt. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Thorntons Weg begann mit der Entwicklung von Wasserstoffsystemen in einer einfachen Garage. Obwohl die ersten Versuche scheiterten, änderte er seine Ausrichtung und konzentrierte sich auf Drohnen und unbemannte Systeme. Laut TechCrunch arbeitet Mach Industries derzeit an sechs großen Waffenprogrammen gleichzeitig. Dies unterscheidet sich grundlegend von der Strategie traditioneller Startups, die es vorziehen, sich auf ein einziges Produkt zu konzentrieren.

Kreativer Ansatz und strategischer Vorteil

Nach Ansicht von Ethan Thornton kann die USA in Bezug auf das Produktionsvolumen nicht mit China konkurrieren, daher muss der Schwerpunkt auf Kreativität und der Geschwindigkeit der Markteinführung liegen. Er führt den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland als Beispiel an und betont, dass die Einführung neuer Technologien wichtiger ist als die numerische Überlegenheit. Mach Industries arbeitet derzeit an folgenden Projekten:

  • Ein senkrecht startendes und landendes Angriffsflugzeug;
  • Eine weitreichende Anti-Schiffs-Rakete;
  • Zwei spezialisierte Systeme für die Stratosphäre;
  • Ein kostengünstiges Boden-Luft-Gerät zur Bekämpfung von Drohnen;
  • Ein 40 Fuß langes Gerät für maritime Logistik und Angriffe.
Das neueste Projekt des Unternehmens ist ein 40 Fuß langes Schiff für die Marine, das in der Lage ist, 1.000 Pfund (ca. 450 kg) Fracht über eine Distanz von mehr als 1.000 Meilen zu transportieren. Dies ist ein großer Sprung für Mach Industries, da das bisher größte vom Unternehmen geschaffene Gerät nur 13 Fuß lang war.

Thornton betont, dass das Hauptproblem in der Verteidigungsindustrie nicht nur im Zusammenbau fertiger Plattformen liegt, sondern in den Einzelteilen und der Lieferkette. Daher produziert Mach Industries nicht nur fertige Drohnen, sondern auch Strahltriebwerke und Raketenmotoren. Die Übernahme des Raketenmotorherstellers Exquadrum für 50 Millionen Dollar im Mai ist Teil dieser Strategie.

Derzeit hält das Unternehmen 13 Regierungsverträge, von denen die meisten sich in der Testphase befinden. Thornton plant, bis Ende des Jahres drei große Programme in die Massenproduktion zu überführen. Dies bedeutet die Produktion von Hunderttausenden von Waffen statt nur Hunderten von Einheiten pro Monat. Während Wettbewerber wie Shield AI oder Saronic durch die Konzentration auf eine einzige Richtung eine hohe Kapitalisierung erreicht haben, glaubt Mach Industries, dass ein vielseitiger Ansatz der Schlüssel zum Erfolg ist.

Mach IndustriesTechnologieUSARüstungsindustrieStartup
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Starlink versorgt peruanische Schulen mit Internet: 30.000 Schüler vernetztStarlink versorgt peruanische Schulen mit Internet: 30.000 Schüler vernetztHeute, 11:26Chinesische Wissenschaftler entwickeln langlebige Festkörperbatterie für ElektroautosChinesische Wissenschaftler entwickeln langlebige Festkörperbatterie für ElektroautosHeute, 11:00Nancy Grace Roman Weltraumteleskop trifft zum Startplatz ein, um kosmische Geheimnisse zu lüftenNancy Grace Roman Weltraumteleskop trifft zum Startplatz ein, um kosmische Geheimnisse zu lüftenHeute, 10:22Deutschland macht wichtigen Schritt zur „künstlichen Sonne“: Neues Forschungszentrum eröffnetDeutschland macht wichtigen Schritt zur „künstlichen Sonne“: Neues Forschungszentrum eröffnetHeute, 09:21Chinesische Wissenschaftler entwickeln digitalen Zwilling für optische ComputerChinesische Wissenschaftler entwickeln digitalen Zwilling für optische ComputerHeute, 08:59Oppo präsentiert neue Reno 16 Smartphones und ungewöhnliches Bubble-ZubehörOppo präsentiert neue Reno 16 Smartphones und ungewöhnliches Bubble-ZubehörHeute, 08:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht