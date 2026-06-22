Chinesische Wissenschaftler entwickeln langlebige Festkörperbatterie für Elektroautos

Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben einen bedeutenden Durchbruch im Energiesektor bekannt gegeben. Der von ihnen entwickelte neue Typ eines organisch-anorganischen Verbund-Gelelektrolyten wird die Lebensdauer von Elektroauto-Batterien erheblich verlängern. Diese Technologie zielt darauf ab, das Problem des Kapazitätsverlusts zu lösen, den schwächsten Punkt moderner Batterien. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die neue Architektur ist darauf ausgelegt, traditionelle Barrieren an den Grenzflächen von Festkörperelektrolyten zu beseitigen. Den Forschern gelang es, die chemische Zusammensetzung von Polyvinylidenfluorid mithilfe von Lithiumoxychlorid neu zu gestalten. Infolgedessen entstand ein spezielles Netzwerk, das eine kontinuierliche und widerstandsarme Bewegung von Lithium-Ionen gewährleistet. Diese Entdeckung kombiniert die hohe Leitfähigkeit anorganischer Elemente mit der Flexibilität organischer Polymere.

Technische Daten und Stabilität

Laboruntersuchungen zufolge weist der neue Elektrolyt eine optimale Ionenleitfähigkeit von 2,73 x 10-4 Sm/cm auf. Zudem zeigte er ein elektrochemisches Fenster von über 4,78 Volts. Diese Werte garantieren einen sicheren und effizienten Betrieb der Batterie auch unter Hochspannung.

Auch im Hinblick auf die mechanische Belastbarkeit zeigte die Neuentwicklung hohe Ergebnisse. Der Elastizitätsmodul des Materials betrug 892,53 MPa, was einen zuverlässigen Schutz der internen Batteriestrukturen vor externem Druck und Deformationen ermöglicht. Diese Festigkeit verringert das Risiko eines Brandes der Batterie infolge physischer Beschädigungen.

Das beeindruckendste Ergebnis wurde bei den Haltbarkeitstests der Batterie verzeichnet. Vollzellen mit einer Nickel-Kobalt-Aluminium-Kathode behielten selbst nach 350 Ladezyklen 84,15 Prozent ihrer Kapazität bei. Zum Vergleich: Diese Werte liegen deutlich über denen herkömmlicher Oxidbatterien auf Basis von Lithium, Lanthan, Zirkonium und Titan.

Industrielle Bedeutung

Derzeit ist eines der größten Probleme für Elektroauto-Besitzer der Kapazitätsverlust der Batterie nach einigen Jahren Nutzung. Diese Entwicklung chinesischer Wissenschaftler bringt uns dem Konzept der „ewigen Batterie“ näher, das Tesla und andere große Hersteller verfolgen. Laut Ixbt.com zeigte die neue Konstruktion einen stabilen Betrieb von über 2500 Stunden bei einer Stromdichte von 0,1 mA/cm2.

Wenn diese Technologie in die Massenproduktion übergeht, wird nicht nur die Reichweite von Elektroautos steigen, sondern auch deren Wert auf dem Gebrauchtwagenmarkt stabilisiert. Da die langfristige Erhaltung der Batteriekapazität der Hauptfaktor ist, der die Gesamtnutzungsdauer des Fahrzeugs bestimmt.