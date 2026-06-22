Partnerschaft zwischen Google DeepMind und A24: Die Ära der KI in Hollywood beginnt

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Partnerschaft zwischen Google DeepMind und A24: Die Ära der KI in Hollywood beginnt

Die Verbindung zwischen KI-Technologien und der Filmindustrie erreicht eine neue Stufe. Google DeepMind hat eine strategische Partnerschaft mit A24 bekannt gegeben, einem der renommiertesten unabhängigen Studios Hollywoods. Im Rahmen dieser Vereinbarung investiert der Tech-Gigant 75 Millionen Dollar, um AI in die Filmproduktionsprozesse zu integrieren. Dieser Schritt wird nicht nur als technologische Neuerung, sondern auch als wichtiger Wendepunkt in der Verschmelzung von traditioneller Filmkunst und Hochtechnologie erwartet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut dem Wall Street Journal wird diese Investition als eine Partnerschaft „der ersten Art“ bewertet. Das A24-Studio ist bekannt für seine Oscar-prämierten Werke wie „Everything Everywhere All At Once“ und den kürzlich erschienenen Blockbuster „Backrooms“. Nun werden Spezialisten von Google DeepMind die kreative Erfahrung des Studios nutzen, um neue digitale Werkzeuge speziell für Regisseure und Kameraleute zu entwickeln.

Synergie von Kreativen und Technologie

Demis Hassabis, Mitbegründer und CEO von Google DeepMind, betonte, dass der beste Weg zur Entwicklung von AI die Zusammenarbeit mit den Künstlern sei, die direkt damit arbeiten. Seinen Worten zufolge kann das Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie A24 echte Werkzeuge schaffen, die die Kunst des Storytellings bereichern und Kreative dabei unterstützen, ihre Ideen zu verwirklichen.

In den letzten Jahren hat A24 große Projekte mit Weltstars wie Timothée Chalamet und Anne Hathaway realisiert. Im Rahmen der neuen Partnerschaft werden diese Schauspieler und andere Mitglieder des Kreativteams ihr Feedback bei der Erprobung neuer Technologien einbringen. Dies stellt sicher, dass AI in der Filmwelt nicht nur ein mechanisches Werkzeug, sondern ein kreativer Assistent wird.

Wettbewerb in der Branche und zukünftige Veränderungen

Obwohl in Hollywood weiterhin Debatten über den Einsatz von AI geführt werden, unternehmen große Akteure mutige Schritte in diese Richtung. Die Vereinbarung zwischen Google DeepMind und A24 ist nicht das einzige Beispiel. Zuvor hatte Netflix die Übernahme von Interpositive bekannt gegeben, einem Unternehmen im Besitz von Ben Affleck, das AI-Tools für Filmemacher entwickelt.

Zudem hat MGM Studios, ein Teil von Amazon, im vergangenen Jahr eine Spezialabteilung eingerichtet, die sich auf die Anwendung moderner Technologien bei der Herstellung von Fernseh- und Filmprodukten konzentriert. Solche Trends zeigen, dass die Prozesse des Filmdrehs, des Schnitts und der Erstellung visueller Effekte in naher Zukunft grundlegend verändert werden. Auch für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan könnten diese Technologien künftig eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Filmqualität und der Senkung der Produktionskosten spielen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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