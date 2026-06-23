Eine neue Ära in Hollywood: Google und A24 Studio kooperieren bei KI

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Eine neue Ära in Hollywood: Google und A24 Studio kooperieren bei KI

Eine strategische Partnerschaft wurde zwischen dem Technologiegiganten Google und dem Studio A24, einem führenden Namen im Independent-Film, geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung investiert Google etwa 75 Millionen Dollar, um KI-Technologien tiefer in die Filmindustrie zu integrieren. Dieser Schritt wird als wichtiger Wendepunkt erwartet, während die Debatten über den Einsatz von neuronalen Netzen in Hollywood zunehmen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com umfasst dieses Investitionsprojekt nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch die Entwicklung spezieller digitaler Werkzeuge für Filmschaffende. Das A24-Studio, bekannt für erfolgreiche Projekte wie "Backrooms" und "Marty Supreme", plant nun, die Dreh- und Schnittprozesse mithilfe von Google-Technologien zu optimieren.

Technologie, die Kreative nicht ersetzt

Derzeit stehen viele große Hollywood-Studios generativer KI skeptisch gegenüber. Die Hauptgründe sind Bedenken hinsichtlich des Urheberrechts und der Möglichkeit, dass KI die Arbeitsplätze kreativer Mitarbeiter einnimmt. Google und A24 haben jedoch einen anderen Weg gewählt: Die entwickelten Werkzeuge sollen die Arbeit von Regisseuren und Kameraleuten erleichtern, nicht sie ersetzen.

Einer der wichtigsten Punkte der Vereinbarung betrifft den Schutz des Urheberrechts. Demnach erhält Google keinen Zugriff auf die umfangreiche Film- und Serienbibliothek von A24. Dies garantiert, dass bestehendes geistiges Eigentum nicht ohne Genehmigung zum Training neuronaler Netze verwendet wird.

Im Rahmen des Projekts ist eine Zusammenarbeit mit den Stars des Studios geplant, darunter der berühmte Schauspieler Timothée Chalamet und der Regisseur Kane Parsons. Die Erfahrung dieser Persönlichkeiten wird helfen, neue Technologien in der Praxis zu testen und an die Anforderungen der Filmkunst anzupassen.

Diese Nachricht ist auch für usbekische Kinoliebhaber und Branchenexperten von Bedeutung. Solche technologischen Veränderungen im Weltkino werden bald zu globalen Standards werden. Der Eintritt von Plattformen wie Google in die Filmindustrie könnte in Zukunft die Produktionskosten senken und die Qualität visueller Effekte auf eine neue Stufe heben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Allianz zwischen Google und A24 zu einem Testfeld für die Rolle der KI in der Kunst wird. Sollte diese Partnerschaft erfolgreich sein, werden wahrscheinlich auch andere große Studios ihre konservativen Ansichten zum Einsatz neuronaler Netze ändern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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