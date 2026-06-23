Smartphone- und Computerpreise könnten steigen: LPDDR5X-Speicherchips werden drastisch teurer

Auf dem globalen Elektronikmarkt ist ein beispielloser Anstieg der RAM-Preise (DRAM) zu beobachten. Im zweiten Quartal dieses Jahres stiegen die Preise für Speicherchips für Endgeräte aufgrund eines Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage fast um das Doppelte. Es wird erwartet, dass sich dies in den kommenden Monaten direkt auf die Preise von Smartphones, Laptops und PCs auswirken wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Daten des Forschungsunternehmens SigmaIntell stieg der Preis für LPDDR4X 4 GB Speichermodule im Vergleich zum Vorquartal um 75 Prozent, während die Preise für LPDDR5X 12 GB Chips, die in modernen Flaggschiff-Smartphones verwendet werden, um rekordverdächtige 89 Prozent stiegen. Dieser Sprung ist nicht nur im Unternehmenssegment, sondern auch bei Geräten für Endverbraucher deutlich spürbar.

Künstliche Intelligenz und Änderungen in der Produktion

Als Hauptgrund für diesen starken Anstieg der Speicherchip-Preise wird die Änderung der Prioritäten der Hersteller genannt. Derzeit konzentrieren sich Giganten wie Samsung, SK Hynix und Micron auf die hochprofitablen HBM-Speicher (High Bandwidth Memory). Diese Chips sind für AI-Systeme von NVIDIA und anderen Unternehmen unerlässlich, und die Nachfrage nach ihnen ist extrem hoch.

Infolgedessen ist das Produktionsvolumen von DRAM-Chips für gewöhnliche Smartphones und Computer gesunken. Da die Hersteller einen stärkeren Schwerpunkt auf DRAM- und eSSD-Speicher für Server legen, ist auf dem Verbrauchermarkt eine künstliche Knappheit entstanden. Dies führte wiederum zu einem unkontrollierten Preisanstieg.

Marktsituation und Zukunftsprognosen

Aufgrund der steigenden Preise überdenken viele Smartphone - und Computerhersteller ihre Strategien. Einige Unternehmen versuchen, die Produktkosten niedrig zu halten, indem sie die Bestellungen für Speicherchips reduzieren, während andere gezwungen sein könnten, die Preise für neue Modelle zu erhöhen. Laut Ixbt.com könnte sich die Rate des Preisanstiegs in der zweiten Jahreshälfte leicht verlangsamen, ein Rückgang ist jedoch nicht in Sicht.

In einem neuen Bericht von Jefferies-Analysten wird festgestellt, dass die Speicherpreise auf dem Weltmarkt bis Ende 2024 hoch bleiben werden. Experten glauben, dass ein signifikanter Preisrückgang erst im Jahr 2028 erfolgen könnte. Derzeit erhöhen große Cloud-Technologie-Unternehmen ihre Speicherreserven in ihren Lagern, was die allgemeine Knappheit auf dem Markt weiter verschärft.

Es ist unvermeidlich, dass sich dieser Trend in Kürze auch auf dem Markt in Usbekistan niederschlagen wird. Die steigenden Kosten für importierte Gadgets werden sich insbesondere auf die Preise von Smartphones im mittleren und oberen Segment auswirken. Daher wird Benutzern, die den Kauf eines neuen Geräts planen, empfohlen, diesen nicht aufzuschieben.