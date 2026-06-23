Russland erweitert Weltrauminfrastruktur: Neue Messstation in Sachalin im Bau

·23·Technologie
Russland erweitert Weltrauminfrastruktur: Neue Messstation in Sachalin im Bau

Der Bau der strategisch wichtigen Messstation (TOP) „Sachalin“ im Fernen Osten Russlands ist in die Endphase eingetreten. Das Objekt soll ein zentrales Glied bei der Steuerung von Raketen und Satelliten werden, die vom Weltraumbahnhof Vostochny gestartet werden, sowie bei der Verarbeitung der von ihnen empfangenen Daten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben der staatlichen Körperschaft Roskosmos liegt der allgemeine Bereitschaftsgrad des Projekts derzeit bei 75 Prozent. Die Inbetriebnahme dieser Station wird eine sicherere und präzisere Kontrolle von Flügen im Rahmen des russischen Raumfahrtprogramms ermöglichen. Insbesondere bei der Kommunikation mit den Angara-Raketen der neuen Generation und Mehrzwecksatelliten wird dieser Standort eine entscheidende Rolle spielen.

Technische Möglichkeiten und Bauprozess

Derzeit wurde die Arbeitsgeschwindigkeit am Objekt erheblich gesteigert. Planmäßig sollen insgesamt 9 Antennenkomplexe installiert werden, von denen 4 bereits vollständig montiert sind. Diese Geräte dienen dem Empfang von Telemetriedaten von Raumfahrzeugen und der Übermittlung von Befehlen an diese.

Die Infrastruktur beschränkt sich nicht nur auf technische Anlagen. Der Bau eines Steuerungsmoduls, eines Hotels für Spezialisten und von Verwaltungsgebäuden ist ebenfalls in vollem Gange. Dies schafft die Voraussetzungen für den autonomen Betrieb des Objekts und den dauerhaften Aufenthalt des Personals.

Regionale Bedeutung und Perspektiven

Der Bau der Messstation Sachalin ist nicht nur für den Weltraumsektor, sondern auch für die Wirtschaft der Region von großer Bedeutung. Sobald das Projekt mit voller Kapazität in Betrieb geht, werden in der Region Sachalin fast 100 neue hochtechnologische Arbeitsplätze geschaffen. Dies wird dazu beitragen, qualifizierte Ingenieure und Fachkräfte in die Region zu locken.

Die Übergabe des Objekts ist für Ende 2026 geplant. Experten zufolge wird die Zunahme solcher Stationen die Möglichkeiten des Weltraumbahnhofs Vostochny erweitern und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt für Weltraumdienstleistungen steigern. Zudem wird die Zuverlässigkeit bei der Steuerung von Satellitenkonstellationen auf eine neue Stufe gehoben.

RoskosmosSachalinWeltraumTechnologieAngara
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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