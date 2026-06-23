Das südkoreanische Unternehmen Samsung Electronics steht kurz vor der Aktualisierung seiner Reihe erschwinglicher und leistungsstarker Smartphones. Offiziellen Informationen zufolge wird das neue Galaxy M47 5G Modell am 29. Juni dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt. Es wird erwartet, dass dieses Gerät nicht nur durch seine technischen Daten, sondern auch durch die Dauer des Software-Supports neue Standards in seinem Segment setzen wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Einer der Hauptvorteile des Smartphones ist sein Bildschirm, der mit einem 6,7-Zoll Super AMOLED-Panel ausgestattet ist. Dieses Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz garantiert flüssige Bilder und lebendige Farben. Um die Sicherheit des Bildschirms zu gewährleisten, verwendete der Hersteller Corning Gorilla Glass Victus+ Schutzglas, was die Widerstandsfähigkeit des Geräts gegen Kratzer und Stöße erheblich erhöht.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Die Hardware des Galaxy M47 5G ist mit einem Snapdragon-Prozessor, schnellem LPDDR5X RAM und einem permanenten Speichergerät im UFS 3.1-Standard ausgestattet. Diese Kombination ermöglicht einen stabilen Betrieb des Smartphones in anspruchsvollen Anwendungen und Spielen. Laut ixbt.com verspricht das Unternehmen für dieses Modell 6 Generationen von Android -Updates und Sicherheits-Patches über einen Zeitraum von 6 Jahren.

In Bezug auf die Batteriekapazität bezeichnet Samsung das neue Modell als "next-level monster". Obwohl die genaue Kapazität des Akkus derzeit noch geheim gehalten wird, unterstützt er eine 45 W Schnellladefunktion. Zudem verfügt das Gerät über eine "bypass charging" Funktion, die den Strom beim Spielen direkt an das System leitet und so eine Überhitzung des Akkus verhindert.

Kamera- und Multimedia-Funktionen

Für Foto- und Videoliebhaber bietet das Galaxy M47 5G das folgende Kamerasystem:

50 MP Hauptsensor (mit OIS-optischem Stabilisierungssystem);

5 MP Ultra-Weitwinkelmodul;

2 MP Makrokamera;

12 MP Selfie-Kamera.

Bemerkenswert ist, dass das Smartphone sowohl mit der Haupt- als auch mit der Frontkamera Videos im 4K-Format aufzeichnen kann. Dies könnte ideal für Ersteller hochwertiger Inhalte für soziale Netzwerke sein.

Der genaue Preis des Smartphones wurde noch nicht bekannt gegeben, es ist jedoch bestätigt, dass es in den Farben Rogue Red und Blaze Blue in den Verkauf kommt. Auf dem Markt in Usbekistan wird dieses Modell aufgrund seines langfristigen Software-Supports und seines leistungsstarken Akkus wahrscheinlich zu einem der gefragtesten Geräte in der mittleren Preisklasse werden.