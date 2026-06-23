One UI 9 Tests für Samsung Galaxy A35 gestartet: Update für das Mittelklasse-Segment

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung Electronics hat mit der Vorbereitung des Betriebssystems der nächsten Generation für eines seiner beliebten Mittelklasse-Geräte — das Galaxy A35 Smartphone — begonnen. Berichten zufolge sind die ersten One UI 9 Firmware-Builds für dieses Modell auf den Servern des Unternehmens aufgetaucht. Dies garantiert, dass die Nutzer dieses Smartphones in Zukunft von den neuesten Software-Funktionen profitieren werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Informationen des bekannten Insiders Tarun Vats wurden auf den internen Testservern von Samsung mehrere Test-Builds für das Galaxy A35 entdeckt. Insbesondere Versionen mit Codes wie A356BXXUAEZF1 und A356BOXMAEZF1 deuten darauf hin, dass sich die Systemtests in einem frühen Stadium befinden. Zudem wurden spezielle Firmwares für die globale Version unter der Modellnummer SM-A356E registriert.

Phasen der Softwareentwicklung

Derzeit sind diese entdeckten Builds nur für den internen Gebrauch und für Entwickler bestimmt. In dieser Phase werden die Systemstabilität, die Anpassung neuer Funktionen an die Hardware und die Behebung von Fehlern durchgeführt. Es wird erwartet, dass die One UI 9 Benutzeroberfläche auf der nächsten großen Version des Android-Betriebssystems basieren wird.

Dass das Galaxy A35 Modell, das auch auf dem usbekischen Markt weit verbreitet ist, bereits solche frühen Tests durchläuft, ist eine erfreuliche Nachricht für die lokalen Nutzer. Obwohl Samsung sich normalerweise stärker auf seine Flaggschiff-Geräte konzentriert, zeigt die Versorgung der Mittelklasse-Modelle mit der neuesten Software eine Verbesserung der Support-Strategie der Marke.

Es ist anzumerken, dass Tarun Vats bereits in der Vergangenheit eine Reihe präziser Vorhersagen zu Samsung-Geräten getroffen hat. Er enthüllte als einer der Ersten die Veröffentlichungstermine der One UI 8.0 Beta-Version sowie die Präsentationsdaten der Flaggschiffe Galaxy S24 und Galaxy S25. Daher werden seine Meldungen zu One UI 9 von der Tech-Community mit Vertrauen aufgenommen.

Erwartete Änderungen und Zeitpläne

Bisher gibt es keine detaillierten Informationen über die spezifischen Merkmale und Designänderungen der One UI 9 Benutzeroberfläche. Experten vermuten jedoch, dass der Schwerpunkt auf der weiteren Erweiterung der AI-Funktionen, der Steigerung der Energieeffizienz und der Modernisierung visueller Elemente liegen wird.

Die öffentlichen Beta-Tests und das finale Release von One UI 9 für Smartphone-Besitzer werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zunächst müssen die internen Tests abgeschlossen werden, bevor das Update für die Flaggschiff-Modelle erscheint. Erst danach werden Mittelklasse-Geräte wie das Galaxy A35 das neue System erhalten. Dieser Prozess kann in der Regel mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern.