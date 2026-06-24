Nächste Expedition zur ISS: Besatzung der Sojus MS-29 für den Flug zugelassen

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Nächste Expedition zur ISS: Besatzung der Sojus MS-29 für den Flug zugelassen

Die Haupt- und Ersatzbesatzungen des bemannten Raumschiffs Sojus MS-29, das die nächste Langzeitexpedition zur Internationalen Raumstation (ISS) durchführen wird, wurden offiziell für flugtauglich erklärt. Infolge der abschließenden Prüfungen durch die staatliche Kommission wurde festgestellt, dass die Qualifikationen und der Gesundheitszustand der Kosmonauten den Anforderungen für die orbitale Mission vollständig entsprechen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dieser Prozess im Kosmonautenausbildungszentrum gilt als eine der entscheidenden Phasen für die Missionsteilnehmer. Experten prüften nicht nur das technische Wissen der Besatzungsmitglieder, sondern auch ihre Fähigkeit, in unvorhergesehenen Situationen zu reagieren. Nach dem positiven Abschluss der Kommission wird die Gruppe zum Weltraumbahnhof Baikonur aufbrechen, um die letzte Phase der Vorbereitung zu absolvieren.

Besatzungszusammensetzung und Startdatum

Planmäßig ist der Start des Raumschiffs Sojus MS-29 für den 14. Juli dieses Jahres angesetzt. Die Hauptbesatzung besteht aus den russischen Kosmonauten Anna Kikina und Petr Dubrov sowie dem NASA-Astronauten Anil Menon. Diese Besetzung wurde im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit gebildet, um den Umfang der wissenschaftlichen Forschung auf der Station zu erweitern.

Traditionell wurde parallel zur Hauptbesatzung auch eine Ersatzgruppe ausgebildet. Zur Ersatzbesatzung gehören die Kosmonauten Konstantin Borisov und Dmitriy Petelin sowie die NASA-Vertreterin Denise Burnham. Sie absolvieren bis zum Start dasselbe Training wie die Hauptbesatzung und stehen bereit, die Mission im Bedarfsfall zu übernehmen.

Aufgaben der orbitalen Mission

Nach dem Andocken des Raumschiffs an die ISS werden sich die neuen Expeditionsmitglieder dem derzeit auf der Station tätigen Team anschließen. Ihnen sind eine Reihe wichtiger Aufgaben übertragen, darunter die Durchführung komplexer wissenschaftlicher Experimente, die technische Wartung der Stationssysteme und die Sicherstellung der allgemeinen Stabilität der Plattform.

Laut Ixbt.com werden die im Rahmen dieser Expedition durchgeführten Forschungen die Bereiche Biologie, Physik und Weltraummedizin abdecken. Solche Missionen ermöglichen nicht nur die Entwicklung der Grundlagenforschung, sondern auch das Testen von Technologien, die für die zukünftige Besiedlung des Mondes und Flüge zum Mars erforderlich sind.

Für die Region Zentralasien, insbesondere für Usbekistan, liegt die Bedeutung dieses Fluges darin, dass jeder Start vom Weltraumbahnhof Baikonur im Fokus von Luft- und Raumfahrtexperten und Enthusiasten der Region steht. Der Erfolg der Mission markiert eine neue Phase der Zusammenarbeit in der internationalen Weltraumforschung.

WeltraumISSSojus MS-29NASABaikonur
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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