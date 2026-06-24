Neuer Rekord von Huawei: Verkäufe der Mate 80 Serie übersteigen 7 Millionen

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Neuer Rekord von Huawei: Verkäufe der Mate 80 Serie übersteigen 7 Millionen

Der chinesische Technologiegigant Huawei stärkt weiterhin seine Position auf dem Smartphone-Markt. Die neueste Flaggschiff-Linie des Unternehmens — die Huawei Mate 80 Serie — hat in kurzer Zeit für echtes Aufsehen gesorgt und zeigt höhere Verkaufszahlen als erwartet. Dieser Erfolg zeugt von der wiederkehrenden Macht der Marke sowohl im Heimatland als auch auf internationaler Ebene. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Daten der Analyseagentur RDObservation haben die Gesamtauslieferungen der Huawei Mate 80 Serie bereits die Marke von 7 Millionen Stück überschritten. Bis zum Ende der 24. Woche 2026 (8.–14. Juni) belief sich die Zahl der verkauften Geräte auf 6,97 Millionen. Angesichts der aktuellen Wachstumsdynamik betonen Experten, dass dieser Wert heute deutlich über 7 Millionen gestiegen ist.

Beschleunigung des Verkaufstempos

Bemerkenswert ist, dass die Nachfrage nach der Huawei Mate 80 Linie mit der Zeit nicht abnimmt, sondern im Gegenteil steigt. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass in der 22. Woche 198.400 Smartphones verkauft wurden, während dieser Wert in der 23. Woche auf 211.400 stieg. In der 24. Woche erreichte das wöchentliche Verkaufsvolumen fast 270.000 Stück. Diese Wachstumsrate zeigt, wie populär die neuen Flaggschiffe bei den Nutzern geworden sind.

Expertenprognosen zufolge wird erwartet, dass die Mate 80 Serie insgesamt 8–9 Millionen Stück verkauft, sofern die aktuellen Raten beibehalten werden und in den kommenden Monaten verschiedene Rabatte angekündigt werden. In den optimistischsten Szenarien könnte dieser Wert die 10-Millionen-Marke erreichen. Dies wäre einer der erfolgreichsten Ergebnisse für Huawei in den letzten Jahren.

Preispolitik und zukünftige Risiken

Dieser erfolgreiche Lauf könnte jedoch durch Änderungen in der Preispolitik von Huawei beeinflusst werden. Das Unternehmen kündigte an, ab dem 1. Juli Preisanpassungen für seine Geräte vorzunehmen. Bisher gibt es keine genauen Informationen darüber, auf welche Modelle diese Änderungen zutreffen, einschließlich der Frage, ob die neue Mate 80 Serie betroffen ist.

Sollten die Preise der neuen Flaggschiffe steigen, könnte dies das Interesse der Käufer etwas dämpfen und das Verkaufstempo verlangsamen. Dennoch behauptet Huawei seinen Platz am Markt mit innovativen Lösungen und unabhängiger Software. Auch auf dem Markt in Usbekistan genießen Huawei-Flaggschiffe traditionell hohes Ansehen bei Nutzern, die High-Tech schätzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Huawei Mate 80 Serie zu einem der erfolgreichsten Projekte des Unternehmens geworden ist. Laut ixbt.com zeichnen sich diese Smartphones nicht nur durch ihre technischen Spezifikationen, sondern auch durch ihre Flexibilität bei der Anpassung an die Marktkonjunktur aus. Die kommenden Monate werden für diese Serie von entscheidender Bedeutung sein.

HuaweiMate 80SmartphoneTechnologieRekord
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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