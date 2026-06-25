Großer Cyberangriff auf Tata Electronics: Apple- und Tesla-Dokumente könnten durchgesickert sein

Tata Electronics, einer der größten Technologiegiganten Indiens, hat offiziell einen Cyberangriff auf seine Systeme bestätigt. Dieser Vorfall schürt die Besorgnis, dass vertrauliche Daten der globalen Technologieführer Apple und Tesla ins Netz gelangt sein könnten. Experten untersuchen derzeit das Ausmaß der gestohlenen Daten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Informationen aus Hackerforen übersteigt das Gesamtvolumen der gestohlenen Dateien 630 GB. Dieser Datensatz umfasst mehr als 204.300 Dateien, darunter Berichten zufolge technische Spezifikationen von Apple-Zulieferern und Dokumente zu Tesla-Produktionsprozessen. TechCrunch hat einen Teil dieser Daten geprüft und erklärt, dass die Wahrscheinlichkeit ihrer Echtheit hoch sei.

Details zum Cyberangriff und Reaktion des Unternehmens

Der Cybersicherheitsexperte Rajshekhar Rajaharia wies darauf hin, dass die durchgesickerten Daten Outlook-E-Mail-Korrespondenzen, SAP-Systemmaterialien und Projektdokumente von Kunden von Tata Electronics enthalten. Ein Vertreter von Tata Electronics bestätigte, dass das Unternehmen vor einigen Wochen verdächtige Aktivitäten in den Systemen festgestellt und sofort Maßnahmen ergriffen habe.

Die Unternehmensleitung betont, dass dieser Vorfall keine Auswirkungen auf den operativen Betrieb, also die Arbeit der Fabriken, hatte. Es wurden jedoch keine detaillierten Informationen darüber bekannt gegeben, welche Daten genau gestohlen wurden oder wie viele Mitarbeiter oder Partnerorganisationen betroffen sind. Zudem bleibt die Frage offen, ob Großkunden wie Apple und Tesla offiziell benachrichtigt wurden.

Indiens Rolle in der globalen Lieferkette

Dieser Cyberangriff erfolgte zu einem strategisch sehr sensiblen Zeitpunkt. In den letzten Jahren haben Unternehmen wie Apple, ASML, Intel und Qualcomm versucht, ihre Produktionskapazitäten aus China heraus, insbesondere nach Indien, zu verlagern. Tata Electronics ist ein zentrales Glied in diesem Prozess und wurde 2023 durch den Kauf von Wistron-Assets zum ersten indischen Unternehmen, das iPhones montiert.

Laut Reuters hat Apple bereits eigene unabhängige Untersuchungen zu diesem Vorfall eingeleitet. Es gibt zudem inoffizielle Berichte, dass Hacker im Austausch für die gestohlenen Daten ein Lösegeld fordern. Das zum Tata Group gehörende Unternehmen hatte 2024 auch einen Vertrag mit Tesla über die Lieferung von Halbleitern unterzeichnet.

Dieser Vorfall beweist erneut, wie wichtig die Cybersicherheit ist, während globale Technologieketten in neue Regionen verlagert werden. Apple und Tesla halten sich derzeit mit offiziellen Statements zurück, doch Experten warnen, dass dieses Ereignis den Ruf Indiens als Produktionszentrum beeinträchtigen könnte.