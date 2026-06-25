Großer Cyberangriff auf Tata Electronics: Apple- und Tesla-Dokumente könnten durchgesickert sein

·33·Technologie
Großer Cyberangriff auf Tata Electronics: Apple- und Tesla-Dokumente könnten durchgesickert sein

Tata Electronics, einer der größten Technologiegiganten Indiens, hat offiziell einen Cyberangriff auf seine Systeme bestätigt. Dieser Vorfall schürt die Besorgnis, dass vertrauliche Daten der globalen Technologieführer Apple und Tesla ins Netz gelangt sein könnten. Experten untersuchen derzeit das Ausmaß der gestohlenen Daten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Informationen aus Hackerforen übersteigt das Gesamtvolumen der gestohlenen Dateien 630 GB. Dieser Datensatz umfasst mehr als 204.300 Dateien, darunter Berichten zufolge technische Spezifikationen von Apple-Zulieferern und Dokumente zu Tesla-Produktionsprozessen. TechCrunch hat einen Teil dieser Daten geprüft und erklärt, dass die Wahrscheinlichkeit ihrer Echtheit hoch sei.

Details zum Cyberangriff und Reaktion des Unternehmens

Der Cybersicherheitsexperte Rajshekhar Rajaharia wies darauf hin, dass die durchgesickerten Daten Outlook-E-Mail-Korrespondenzen, SAP-Systemmaterialien und Projektdokumente von Kunden von Tata Electronics enthalten. Ein Vertreter von Tata Electronics bestätigte, dass das Unternehmen vor einigen Wochen verdächtige Aktivitäten in den Systemen festgestellt und sofort Maßnahmen ergriffen habe.

Die Unternehmensleitung betont, dass dieser Vorfall keine Auswirkungen auf den operativen Betrieb, also die Arbeit der Fabriken, hatte. Es wurden jedoch keine detaillierten Informationen darüber bekannt gegeben, welche Daten genau gestohlen wurden oder wie viele Mitarbeiter oder Partnerorganisationen betroffen sind. Zudem bleibt die Frage offen, ob Großkunden wie Apple und Tesla offiziell benachrichtigt wurden.

Indiens Rolle in der globalen Lieferkette

Dieser Cyberangriff erfolgte zu einem strategisch sehr sensiblen Zeitpunkt. In den letzten Jahren haben Unternehmen wie Apple, ASML, Intel und Qualcomm versucht, ihre Produktionskapazitäten aus China heraus, insbesondere nach Indien, zu verlagern. Tata Electronics ist ein zentrales Glied in diesem Prozess und wurde 2023 durch den Kauf von Wistron-Assets zum ersten indischen Unternehmen, das iPhones montiert.

Laut Reuters hat Apple bereits eigene unabhängige Untersuchungen zu diesem Vorfall eingeleitet. Es gibt zudem inoffizielle Berichte, dass Hacker im Austausch für die gestohlenen Daten ein Lösegeld fordern. Das zum Tata Group gehörende Unternehmen hatte 2024 auch einen Vertrag mit Tesla über die Lieferung von Halbleitern unterzeichnet.

Dieser Vorfall beweist erneut, wie wichtig die Cybersicherheit ist, während globale Technologieketten in neue Regionen verlagert werden. Apple und Tesla halten sich derzeit mit offiziellen Statements zurück, doch Experten warnen, dass dieses Ereignis den Ruf Indiens als Produktionszentrum beeinträchtigen könnte.

AppleTeslaTata ElectronicsCyberangriffTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Google verliert seine besten KI-SpezialistenGoogle verliert seine besten KI-SpezialistenHeute, 02:59Wird KI Ingenieure arbeitslos machen: Neue Studie zeigt unerwartetes ErgebnisWird KI Ingenieure arbeitslos machen: Neue Studie zeigt unerwartetes ErgebnisHeute, 02:54Eine neue Ära der Cybersicherheit: Liste der Unternehmen, die Passkeys nicht implementiert habenEine neue Ära der Cybersicherheit: Liste der Unternehmen, die Passkeys nicht implementiert habenHeute, 02:28Design und technische Daten der Samsung Galaxy Watch Ultra 2 geleaktDesign und technische Daten der Samsung Galaxy Watch Ultra 2 geleaktHeute, 02:28NASA Perseverance bestätigt komplexe organische Verbindungen auf dem MarsNASA Perseverance bestätigt komplexe organische Verbindungen auf dem MarsHeute, 01:25KI-Kosten geraten außer Kontrolle: Große Unternehmen führen Einschränkungen einKI-Kosten geraten außer Kontrolle: Große Unternehmen führen Einschränkungen einHeute, 01:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt