Trotz der Bekanntgabe positiver Finanzberichte für das erste Quartal fielen die Aktien des KI-Chip-Herstellers Cerebras Systems kurz vor Marktschluss um fast 20 Prozent. Diese Reaktion der Anleger wurde durch die Prognosen des Unternehmens zu den künftigen Bruttomargen ausgelöst. Diese Situation zeigt, wie fragil die Erwartungen am Aktienmarkt selbst für Tech-Giganten sein können. Laut Techcrunch.com berichtet die Nachricht.

Laut ixbt.com erwirtschaftete Cerebras im ersten Quartal einen Umsatz von 193 Millionen Dollar, was einer Steigerung von 94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Zudem sank der Nettoverlust des Unternehmens deutlich von 23,9 Millionen Dollar auf 14 Millionen Dollar. Diese positiven Kennzahlen konnten den Kursverfall der Aktie jedoch nicht stoppen.

Unklarheiten bei den Margen

Das Hauptproblem liegt darin, dass das Unternehmen die Bruttomargenprognose für das laufende Jahr auf etwa 38-41 Prozent festgesetzt hat, während dieser Wert zum Ende des ersten Quartals noch bei 47 Prozent lag. Investoren werteten diesen Rückgang der Rentabilität als negatives Signal, woraufhin der Aktienkurs fast auf das Niveau des IPO-Preises fiel.

Cerebras-CEO Andrew Feldman betonte in einem Interview mit CNBC, dass die Investoren die Situation missverstanden hätten. Ihm zufolge sei der vorübergehende Margenrückgang mit den strategischen Expansionsplänen des Unternehmens verbunden. Während des Aufbaus eigener Rechenzentren habe sich das Unternehmen entschieden, seine Ausrüstung vorübergehend von einem seiner Großkunden zu leasen, um die Kundennachfrage schneller zu bedienen.

Strategische Entscheidung und ihre Folgen

Dieser ungewöhnliche Schritt — das Zurückleasen des eigenen Produkts — ermöglicht es dem Unternehmen, Zeit zu sparen, bis neue Kapazitäten in Betrieb genommen werden. Die Leasingkosten belasten jedoch die Gewinnmarge des laufenden Jahres. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass dies zwar ein kurzfristiger finanzieller Verlust ist, langfristig aber dazu beitragen wird, den Marktanteil zu stärken.

Cerebras gilt derzeit als eines der vielversprechendsten KI-Startups, das versucht, mit Marktführern wie NVIDIA zu konkurrieren. Die riesigen Chips des Unternehmens (Wafer-Scale Engine) versprechen eine hohe Effizienz beim Training komplexer neuronaler Netze. Das Schicksal dieses Unternehmens ist auch für Technikbegeisterte und Investoren in Usbekistan von Interesse, da jede Änderung im Markt für AI-Infrastruktur Auswirkungen auf die globalen Technologiepreise hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Situation um Cerebras zeigt, wie hoch die Anforderungen und Erwartungen an Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz sind. Selbst starke Wachstumsraten reichen möglicherweise nicht aus, um Investoren zufrieden zu stellen, wenn sie mit Zweifeln an der künftigen Rentabilität einhergehen.