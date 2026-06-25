Ehemaliger Infosys-CEO gründet Startup zur Disruption des IT-Dienstleistungsmarktes

Vishal Sikka, der ehemalige CEO des weltberühmten Unternehmens Infosys, hat sich zum Ziel gesetzt, den traditionellen IT-Dienstleistungssektor mithilfe von AI grundlegend zu reformieren. Sein neues Projekt, das Startup Hang Ten Systems, zielt darauf ab, arbeitsintensive Prozesse wie Softwareentwicklung, Integration und Wartung vollständig zu automatisieren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch konnte das Projekt Hang Ten Systems in der Seed-Finanzierungsrunde 32 Millionen Dollar einsammeln. Diese Finanzierungsrunde wurde vom Mayfield-Fonds angeführt, wobei auch renommierte Investoren wie Aramco Ventures und Yahoo-Gründer Jerry Yang das Projekt unterstützen.

Über Jahrzehnte hinweg haben IT-Beratungsunternehmen Milliarden von Dollar verdient, indem sie Tausende von Spezialisten an Großunternehmen für die Anpassung und Unterstützung von Software ausgelagert haben. Sikka ist nun davon überzeugt, dass ein Großteil dieser Aufgaben von AI-Agenten übernommen werden kann, die auf Technologien von Unternehmen wie OpenAI und Anthropic basieren.

Eine neue Ära in der Industrie: Wird AI den Menschen ersetzen?

Hang Ten Systems hat bereits die Zusammenarbeit mit Großkunden wie Siemens Gamesa Renewable Energy und Fresenius aufgenommen. Der Hauptunterschied des Startups besteht darin, dass es nicht nur Analysetools anbietet, sondern "AI-native" Projekte, die in der Lage sind, Code zu schreiben, zu testen und Programme in Echtzeit zu modifizieren.

Experten sind der Meinung, dass der Einstieg einer erfahrenen Führungspersönlichkeit wie Vishal Sikka in diesen Bereich kein Zufall ist. Er war 12 Jahre lang in Führungspositionen bei SAP tätig und später Mitglied des Board of Directors von Oracle. Seine Erfahrung und sein Ruf könnten Großunternehmen dazu bewegen, traditionelle IT-Dienstleistungen aufzugeben und auf AI-basierte Modelle umzusteigen.

Derzeit stellt das Startup neue Mitarbeiter in den Bereichen Engineering, Vertrieb und Delivery ein. Obwohl der Hauptsitz des Unternehmens in der Bay Area in den USA liegt, ist eine globale Expansion geplant. Dies ist auch ein wichtiges Signal für Länder mit einem wachsenden Outsourcing-Markt wie Usbekistan — in Zukunft werden IT-Dienstleistungen, die ausschließlich auf menschlichen Ressourcen basieren, nicht mehr wettbewerbsfähig sein.

Zur Erinnerung: Nachdem Vishal Sikka 2017 aus der Geschäftsführung von Infosys ausgeschieden war, gründete er das Startup VianAI. Hang Ten Systems unterscheidet sich jedoch vom vorherigen Projekt dadurch, dass es sich speziell auf die Automatisierung der Verwaltung und Erstellung von Unternehmenssoftware konzentriert.