Atom Elektroauto besteht Crashtests erfolgreich: Serienproduktion steht bevor

Das Atom Elektroauto, Russlands Projekt für Elektrotransport der nächsten Generation, hat alle erforderlichen Zertifizierungs-Crashtests erfolgreich bestanden. Laut Pressemitteilung der Aktiengesellschaft „Kama“ bedeutet der Abschluss dieser Tests, dass eine der wichtigsten Hürden auf dem Weg zur Serienproduktion und Markteinführung überwunden wurde. Ixbt.com berichtet .

Die Testverfahren wurden auf dem Gelände des russischen staatlichen wissenschaftlichen Zentrums „NAMI“ durchgeführt. Experten untersuchten nicht nur das Sicherheitsniveau des Fahrzeugs, sondern auch seine Ressourcenkapazitäten, die Klimabeständigkeit und die Korrosionsschutz-Eigenschaften. Laut Ixbt.com wurden zwei Serienmuster für die Tests ausgewählt, die jeweils in unterschiedlichen Bereichen geprüft wurden.

Strukturelle Komplexität und Sicherheitslösungen

Das erste Auto bestand einen Frontalcrash-Test bei einer Geschwindigkeit von 56 km/h mit einer 40-prozentigen Überlappung der Frontpartie. Das zweite Muster erhielt einen Seitenaufprall durch einen 950 kg schweren Schlitten bei 50 km/h. Es ist anzumerken, dass das Atom Elektroauto keine Mittelsäule besitzt und die Türen gegeneinander öffnen. Dies erschwert die strukturelle Widerstandsfähigkeit gegen Seitenaufpralle erheblich.

Den Ingenieuren zufolge wird die Hauptlast aufgrund der fehlenden Mittelsäule auf die Bodenplatten, Schweller, Schlösser, das Dach und die Türen selbst verteilt. Während der Tests bewies das Karosseriegerüst aus vier verschiedenen Stahl- und Aluminiumlegierungen seine Festigkeit. Alle Systeme funktionierten beim Aufprall im Normalbetrieb: Airbags und Gurtstraffer lösten sich innerhalb der vorgegebenen Zeit aus, und die Seitenairbags bedeckten die Fenster vollständig.

Technische Möglichkeiten und Marktaussichten

Ein entscheidender Aspekt ist, dass selbst nach einem starken Aufprall das Hochvoltsystem und die Batterie des Elektroautos ihre Integrität bewahrten. Dies ist ein ausschlaggebender Faktor für die Brandsicherheit und das Überleben der Insassen. Das Atom Elektroauto kann mit einer Ladung bis zu 500 Kilometer weit fahren und erreicht 100 km/h in 8 Sekunden.

Das neue Modell soll in den Werken von „Moskvich“ montiert werden. Die bisher angekündigten Startpreise werden voraussichtlich bei 3 Millionen Rubel liegen. Da die Nachfrage nach Elektroautos auf dem Markt in Usbekistan steigt, könnte dieses kompakte und moderne Modell auch regionales Exportpotenzial haben. Derzeit führt das Unternehmen die letzten Abstimmungen an den Produktionslinien durch.