Die Microsoft Corporation aktualisiert ihre offiziellen Empfehlungen zu den technischen Anforderungen für den stabilen Betrieb des Betriebssystems Windows 11. Das Unternehmen erkennt nun an, dass 8 GB RAM für tägliche Aufgaben völlig ausreichend sind. Diese Entscheidung wurde nach langen Debatten zwischen Nutzern und Experten getroffen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com hat der Technologiegigant in seinem Leitfaden zur Auswahl von Surface-Geräten die Anforderungen für Windows 11 und die Copilot+ AI-Funktionen klar in zwei Kategorien unterteilt. Demnach reichen 8 GB RAM für einfache Prozesse wie Surfen im Browser, Videostreaming, Lesen und die Nutzung von Office-Anwendungen aus.

Für diejenigen, die KI-Funktionen intensiv nutzen möchten, hat Microsoft die Anforderungen jedoch hoch gehalten. Für die Ausführung von Funktionen der Kategorie Copilot+ PC muss der Computer über mindestens 16 GB RAM und eine 256 GB SSD verfügen. Dies wird durch den hohen Ressourcenbedarf von AI-Algorithmen begründet.

Marketing und Nutzerreaktionen

Interessanterweise hatte Microsoft zuvor 16 GB RAM als Mindeststandard für moderne Computer bezeichnet. Diese Aussage stieß jedoch auf heftige Kritik vieler Nutzer, da ein großer Teil des Marktes immer noch aus Laptops mit 8 GB Speicher besteht. Nach der Kritik sah sich das Unternehmen gezwungen, den veröffentlichten Artikel zu löschen.

Derzeit verkauft Microsoft seine Surface Laptop 13, Surface Pro 12 und einige kommerzielle Surface Laptop Modelle weiterhin mit 8 GB RAM. Hätte das Unternehmen 16 GB als zwingenden Standard festgelegt, könnten diese Produkte als „veraltet“ oder „schwach“ wahrgenommen worden sein.

Auch für den Markt in Usbekistan ist diese Nachricht von großer Bedeutung. Der Grund ist, dass die meisten in lokalen Geschäften verkauften Laptops genau mit 8 GB RAM ausgestattet sind. Die neue Empfehlung von Microsoft ermöglicht es den Besitzern solcher Geräte, Windows 11 problemlos zu nutzen, wobei Einschränkungen nur bei den neuesten AI-Funktionen auftreten.

Microsoft hat das Jahr 2026 offiziell zum „Jahr der AI PCs“ erklärt. Es wird erwartet, dass die Copilot-Funktionen in Zukunft weiter ausgebaut werden, was im Laufe der Zeit die Hardware-Anforderungen ohnehin erhöhen wird. Vorerst müssen normale Nutzer ihre Geräte nicht überstürzt aufrüsten.