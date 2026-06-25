Der russische Technologiegigant Yandex und die Marke Neptun haben gemeinsam ein neues Sicherheitssystem für das "Smart Home"-Ökosystem angekündigt. Diese innovative Lösung dient dazu, materielle Schäden bei Wasserrohrbrüchen im Haus zu vermeiden. Das System erkennt nicht nur Lecks, sondern kann die Wasserzufuhr auch ohne Eingreifen des Hauseigentümers stoppen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist das neue System vollständig in die App "Dom s Alisoy" von Yandex integriert. Wenn es in der Wohnung zu einer Überschwemmung kommt, schlagen die Sensoren sofort Alarm und die smarten Ventile schließen sich automatisch. Der Benutzer erhält eine Push-Benachrichtigung, eine SMS oder eine Sprachwarnung über die Yandex Station. Dies ist besonders wichtig, um große Schäden zu vermeiden, wenn niemand zu Hause ist.

Sprachsteuerung und spezielle Szenarien

Einer der Hauptvorteile des Systems ist die Möglichkeit der Sprachsteuerung. Benutzer können das Wasser mithilfe des Sprachassistenten Alisa aus der Ferne ab- oder zuschalten. Zudem besteht die Möglichkeit, spezielle Szenarien für verschiedene Lebenssituationen zu erstellen. Wenn beispielsweise der Befehl "Alisa, wir gehen" gegeben wird, kann das System nicht nur das Licht ausschalten, sondern aus Sicherheitsgründen auch automatisch die Wasserhähne schließen.

Gleichzeitig haben die Entwickler auch den täglichen Bedarf berücksichtigt. Beispielsweise kann über den Befehl "Alisa, ich wische den Boden" die Empfindlichkeit der Sensoren vorübergehend eingeschränkt werden. Dies verhindert eine Fehlfunktion des Systems, wenn die Sensoren beim Bodenwischen mit Wasser in Berührung kommen. Diese Flexibilität macht die Nutzung des Systems bequemer und effizienter.

Konfigurationen und technische Möglichkeiten

Das neue Schutzsystem wird je nach Benutzerbedarf in drei Konfigurationen angeboten:

Basis: Steuermodul, zwei Ventile, kabelgebundene und kabellose Sensoren;

Steuermodul, zwei Ventile, kabelgebundene und kabellose Sensoren; Optimal: zusätzlicher kabelgebundener Sensor und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS);

zusätzlicher kabelgebundener Sensor und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS); Maximal: vier Sensoren (zwei kabelgebunden, zwei kabellos) sowie Warm- und Kaltwasserzähler.

Eine Besonderheit des Systems ist, dass es bei einem Stromausfall mithilfe einer UPS bis zu 30 Stunden autonom arbeiten kann. Zudem funktionieren die Hauptfunktionen auch ohne Internetverbindung weiter. Die Wasserzähler senden die Werte direkt an die mobile App, was die Kontrolle der Nebenkosten erleichtert.

Während das Interesse an "Smart Home"-Technologien auch auf dem Markt in Usbekistan wächst, wird erwartet, dass eine solche Erweiterung des Yandex-Ökosystems auch für lokale Nutzer relevant sein wird. Das System wird in Versionen für 1/2 und 3/4 Zoll Rohre hergestellt. Was die Preise betrifft, so liegt der Startpreis für das komplette System bei etwa 35.990 Rubel, während das separate Steuermodul für 16.990 Rubel erworben werden kann.