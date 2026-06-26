NASA testet KI-gestütztes Weltraumsystem zur Branderkennung

Die NASA und das Unternehmen Loft Orbital haben mit dem Test einer neuen Generation von Satelliten begonnen, die auf Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) basieren. Hauptziel dieses Projekts ist es, Raumfahrzeugen zu ermöglichen, Notfälle auf der Erde, insbesondere Waldbrände und Umweltverschmutzungen, unabhängig und ohne menschliches Eingreifen zu erkennen. Dies berichtete ixbt.com unter Berufung auf Daten von Loft Orbital. Bericht gibt an.

Dieses Projekt, das im Rahmen des Federated Autonomous Measurement (FAME)-Programms durchgeführt wird, soll die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung im Weltraum grundlegend verändern. Derzeit fotografieren Satelliten die Erdoberfläche und übertragen dann riesige Datenmengen zur Erde. Experten analysieren diese Bilder und geben bei Bedarf Befehle an andere Geräte für eine detailliertere Beobachtung. Das neue System führt hingegen alle Analyseprozesse direkt im Weltraum durch.

Die erste Phase der Tests begann im Juni dieses Jahres auf einem der bestehenden Satelliten von Loft Orbital. Er wurde mit einer speziellen Software ausgestattet, die vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA entwickelt wurde. Experten betonen, dass diese Technologie es Raumfahrzeugen ermöglicht, Daten untereinander auszutauschen und schnell auf wichtige Ereignisse zu reagieren.

Technologie zur autonomen Entscheidungsfindung im Weltraum

Im Rahmen des Projekts wird ein Prozess namens "Tip-and-Cue" automatisiert. Wenn ein Satellit ein verdächtiges Objekt (z. B. einen Brandherd) erkennt, sendet er sofort ein Signal an andere Raumfahrzeuge. Diese richten ihre Sensoren auf diesen Punkt und beginnen mit einer detaillierten Analyse, ohne auf einen Befehl der Bodenstation zu warten. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um Zeit zu sparen und Naturkatastrophen vorzubeugen.

Laut Paul Lasserre, einem Vertreter von Loft Orbital, galt die Einführung solcher Systeme bisher als unmöglich, da die KI-Modelle zu groß und die Rechenleistung der Raumfahrzeuge zu begrenzt waren. Die in den letzten Monaten aufgetauchten kompakten KI-Modelle der neuen Generation mit "multimodalen" Denkfähigkeiten haben diese Barrieren jedoch beseitigt. Nun können Satelliten komplexe Bilder in Echtzeit analysieren und dabei weniger Energie verbrauchen.

Das Funktionsprinzip des neuen Systems umfasst die folgenden wichtigen Schritte:

Kontinuierliche Überwachung der Erdoberfläche im Weltraum-Patrouillenmodus;

Erkennung von Anomalien in Bildern (Rauch, Ölteppiche, Änderungen des Wasserspiegels) mithilfe von KI;

Analyse der Daten direkt an Bord, ohne sie zur Erde zu senden;

Automatische Zuweisung von Aufgaben an andere Satelliten.

Es wird erwartet, dass diese Technologie nicht nur bei der Branderkennung, sondern auch bei der Überwachung globaler Umweltveränderungen ein revolutionärer Schritt sein wird. Loft Orbital plant, in den kommenden Jahren, genauer gesagt 2027 und 2028, Satelliten der neuen Generation zu starten, in denen dieses autonome System mit voller Leistung betrieben wird. Dies wird es der Menschheit ermöglichen, unseren Planeten vom Weltraum aus effektiver zu schützen.