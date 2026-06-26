Starlink betritt den Mobilfunkmarkt: Elon Musk wird zum Konkurrenten großer Betreiber

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Starlink betritt den Mobilfunkmarkt: Elon Musk wird zum Konkurrenten großer Betreiber

Das von Elon Musk geführte Unternehmen Starlink plant, ein vollwertiger Mobilfunkbetreiber auf dem US-Markt zu werden. Dieser strategische Schritt ermöglicht es dem Unternehmen, direkt mit Telekommunikationsriesen wie Verizon, AT&T und T-Mobile zu konkurrieren. Wie die Financial Times unter Berufung auf Investoren berichtet, geht Starlink in eine neue Phase bei der Bereitstellung von Mobilfunkdiensten über Satellit. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit arbeitet Starlink bereits mit dem Betreiber T-Mobile an der "direct-to-cell"-Technologie. Dieses Projekt zielte darauf ab, die mobile Internetabdeckung in abgelegenen Gebieten zu erweitern. Neuen Plänen zufolge beabsichtigt das SpaceX-Tochterunternehmen nun jedoch, ein separates kommerzielles Produkt einzuführen, das Einzelhandels-Mobilfunkdienste unabhängig anbietet.

Infrastruktur und strategische Investitionen

Berichten zufolge prüft SpaceX die Möglichkeiten zum Aufbau einer eigenen terrestrischen Mobilfunkinfrastruktur in den USA. Das bedeutet, dass Starlink nicht nur Satelliten im Weltraum, sondern auch Bodenstationen besitzen könnte. Dies schafft die Grundlage für eine weitere Verbesserung der Verbindungsqualität und einen fairen Wettbewerb mit traditionellen Betreibern.

Um die technische Basis zu erweitern, hat das Unternehmen große Zukäufe getätigt. Insbesondere wurden Frequenzspektren im Wert von etwa 17 Milliarden Dollar und weitere 2,6 Milliarden Dollar von EchoStar erworben. Diese Investitionen erhöhen erheblich die Fähigkeit, Signale direkt über Satelliten an Smartphones zu übertragen.

Globale Abdeckung und Bedeutung für Usbekistan

Heute bedient Starlink weltweit mehr als 10 Millionen Abonnenten. Der Eintritt des Unternehmens in den Mobilfunkmarkt wird voraussichtlich die gesamte Telekommunikationsbranche revolutionieren, da die Satellitenkommunikation ein stabiles Signal auch in Gebieten garantiert, in denen traditionelle Masten nicht vorhanden sind.

Auch in Usbekistan weckt die Erweiterung der Starlink-Dienste großes Interesse. Solche Technologien könnten eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Mobilfunkabdeckung in den bergigen und wüstenartigen Regionen des Landes spielen. Obwohl der Fokus derzeit auf dem US-Markt liegt, ist es wahrscheinlich, dass diese Mobilfunkdienste in Zukunft weltweit, einschließlich der Region Zentralasien, populär werden.

Experten glauben, dass diese Initiative von Elon Musk zu sinkenden Mobilfunkpreisen und einer Beschleunigung der technologischen Entwicklung führen wird. Mit seinen günstigen und hochwertigen Diensten könnte Starlink die traditionellen Betreiber dazu zwingen, ihre Tarifpolitik zu überdenken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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