SpaceX, gegründet von Elon Musk, hat einen weiteren wichtigen Schritt im Bereich der Weltraumtechnologie gemacht. Ein neues und mysteriöses SpaceX-Gerät namens Starfall wurde mit Hilfe des Schiffes Shannon aus den Gewässern des Pazifischen Ozeans geborgen. Das Gerät, das aufgrund seines Aussehens große Aufmerksamkeit erregte, wurde erfolgreich zum Hafen von Long Beach transportiert. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Starfall-Projekt ist eine von SpaceX entwickelte scheibenförmige, wiederverwendbare Kapsel, die sich durch ihr ungewöhnliches Design auszeichnet. Das Gerät hat einen Durchmesser von 3,1 Metern und eine Höhe von nur 0,75 Metern. Auf den veröffentlichten Fotos ist zu sehen, dass das Gerät mit einer speziellen Plane abgedeckt wurde, um es vor neugierigen Blicken zu schützen.

Technische Daten und Missionsziele

laut ixbt.com wurde dieses Gerät am 23. Juni 2026 vom Standort SLC-40 in Florida mithilfe einer Falcon 9 Trägerrakete in die Umlaufbahn geschossen. Der untere Teil des Starfall-Geräts, nämlich der Hitzeschild, besteht aus Kohlenstofffasern und ist mit einem hochtemperaturbeständigen Material beschichtet. Zudem enthält es zwei Verbunddruckbehälter (COPV) und Hilfsbehälter mit komprimiertem Gas.

Dieser Hitzeschild wiegt etwa 700 Kilogramm. Während der Mission trennen sich der Hitzeschild und die obere Platte beim Eintritt in die Atmosphäre. Dies gilt als die erste Demonstrationsmission für SpaceX zum Testen eines Systems für die Rückführung von Fracht aus dem Weltraum.

Die Hauptaufgabe des Starfall-Projekts besteht darin, Nutzlasten von bis zu 1000 Kilogramm sicher aus der Umlaufbahn zur Erde zu transportieren. Bisher haben die SpaceX-Experten keinen detaillierten Bericht über die Endergebnisse der Mission und die gewonnenen Daten vorgelegt, aber die unbeschädigte Rückkehr des Geräts wird als erfolgreicher Schritt gewertet.

Diese Nachricht ist auch für Länder wie Usbekistan von Bedeutung, in denen das Interesse an der Weltraumforschung wächst. Günstige und zuverlässige Frachttransportsysteme werden es in Zukunft ermöglichen, Proben oder hergestellte Produkte aus wissenschaftlichen Weltraumlaboratorien schnell zur Erde zurückzubringen. Es wird erwartet, dass dies eine neue Ära in der privaten Astronautik einleitet.