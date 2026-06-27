In der Elektroautomobilindustrie hat ein lang erwarteter technologischer Wendepunkt stattgefunden: Natrium-Ionen-Batterien sind offiziell in die Phase der Massenproduktion eingetreten. Dass Changan Automobile begonnen hat, diese neuen Energieelemente in seinen Fahrzeugen zu verbauen, könnte die Hegemonie der Lithium-Ionen-Batterien in diesem Bereich beenden. Dies senkt nicht nur die Produktionskosten, sondern führt die Popularisierung von Elektroautos auf eine neue Stufe. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Ixbt.com liegt der Hauptvorteil der neuen Technologie in ihrer Erschwinglichkeit. Während in traditionellen Lithium-Batterien teure Kupferkomponenten verwendet werden, kommen bei Natrium-Ionen-Elementen Aluminiumfolien-Stromkollektoren zum Einsatz. Diese Methode ermöglichte es, die Rohstoffkosten erheblich zu senken und gleichzeitig die grundlegenden strukturellen Parameter der Batterie beizubehalten. Die Hersteller beschleunigen die Einführung von Polyanion-Kathoden, um die langfristige Stabilität des Batteriepacks zu gewährleisten.

Preiswettbewerb und wirtschaftliche Effizienz

Derzeit haben die Kosten für Natrium-Ionen-Elemente das Niveau von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) erreicht. Analysen zufolge lagen die Produktionskosten pro Wattstunde Kapazität eines Natrium-Elements im ersten Quartal 2026 in einer Spanne von 0,051 bis 0,059 Dollar. Zum Vergleich: Der Preis für LFP-Elemente, die derzeit als die günstigsten auf dem Markt gelten, wird auf etwa 0,050 Dollar geschätzt.

Industriemodelle zeigen, dass die Kosten für Natrium-Batterien mit steigender Produktionseffizienz weiter sinken werden. Dies ist auch für Länder wie Usbekistan, in denen der Markt für Elektroautos schnell wächst, von großer Bedeutung. Günstigere Batterien führen direkt zu einem niedrigeren Endpreis für Elektroautos und machen sie für eine breitere Bevölkerungsschicht erschwinglich.

Leistungsfähigkeit in kaltem Klima

Ein weiterer Vorteil von Natrium-Ionen-Akkumulatoren ist ihre Beständigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen. Physikalische Matrixelemente sind wesentlich resistenter gegen Hitze- und Klimaschwankungen als traditionelle Lithium-Varianten. Insbesondere können Natrium-Batterien selbst bei -20 °C mehr als 90 Prozent ihrer Nominalkapazität beibehalten. Dieser Wert ist für Regionen mit strengen Wintern von entscheidender Bedeutung.

Im Vergleich dazu können Standard-Lithium-Eisenphosphat-Batterien unter denselben Kältebedingungen mehr als 80 Prozent ihrer Leistung verlieren. Erweiterte Testplattformen bestätigen, dass die neue Technologie selbst bei -40 °C effektiv arbeitet. Dies löst nahezu das Problem der drastischen Verringerung der Reichweite von Elektroautos in der Wintersaison.

Auch in Bezug auf die Sicherheit liefert die Natrium-Ionen-Architektur hohe Ergebnisse. Aufgrund der internen chemischen Struktur liegt die Grenze des thermischen Durchgehens bei diesen Batterien über 200 °C. Dieser Wert bietet einen zuverlässigen Schutzmechanismus gegen Brandgefahr im Falle eines Kurzschlusses. Somit wird die neue Generation von Batterien nicht nur günstiger und langlebiger, sondern auch aus Sicherheitssicht perfekter.