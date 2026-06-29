TIDAL verbietet Monetarisierung von KI-generierter Musik

Der Musikstreaming-Markt entwickelt sich zu einem Schlachtfeld zwischen technologischer Revolution und Urheberrecht. Die populäre Plattform TIDAL hat drastische Maßnahmen gegen Kompositionen angekündigt, die vollständig mithilfe von künstlicher Intelligenz (AI) erstellt wurden. Gemäß der neuen Richtlinie werden solche Tracks nicht mehr auf der Plattform monetarisiert, was bedeutet, dass deren Urheber keine Einnahmen aus den Streams erzielen können. Dies berichtete Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die Geschäftsführung von TIDAL begründete diese Entscheidung mit dem Wunsch, die "natürliche Kreativität zu schützen". Tony Gervino, Executive Vice President des Unternehmens, betonte, dass viele Nutzer geäußert hätten, keine AI-Produkte hören zu wollen. Daher wird die Plattform nicht nur die Einnahmen begrenzen, sondern auch ein System zur automatischen Löschung von AI-Tracks einführen, die berühmte Künstler imitieren.

Urheberrechte und technologische Barrieren

Nach den neuen Regeln wird Musik , die zu 100 % von AI erstellt wurde, mit einem speziellen "AI"-Label gekennzeichnet. Dies ermöglicht es den Hörern, die Herkunft des Inhalts genau zu kennen. Vor allem können solche Tracks keine Royalties sammeln und werden von Direct-to-Fan-Verkaufsfunktionen ausgeschlossen. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Einnahmen "echter" Künstler auf der Plattform.

Laut ixbt.com ist TIDAL damit nicht allein. Zuvor hatten Giganten wie Spotify, Apple Music und Deezer ebenfalls ihre Strategien gegen die AI-Flut angekündigt. So gab die Plattform Deezer bekannt, dass fast 44 % der täglich hochgeladenen neuen Musik AI-Produkte seien. Dieser Wert zeigt, wie ernst das Problem in der Branche ist.

Allgemeiner Branchentrend

Derzeit gehen die großen Streaming-Dienste unterschiedlich mit AI-Musik um:

Spotify : Hat ein System zur Filterung von Spam-Content und zur speziellen Kennzeichnung von AI-generierter Musik eingeführt.

: Hat ein System zur Filterung von Spam-Content und zur speziellen Kennzeichnung von AI-generierter Musik eingeführt. Apple Music : Nutzt eine Markierungsmethode, um die Transparenz der Inhalte zu gewährleisten.

: Nutzt eine Markierungsmethode, um die Transparenz der Inhalte zu gewährleisten. Deezer: Entfernt AI-Tracks vollständig aus Empfehlungen und redaktionellen Playlists.

Die von TIDAL angewandte Methode der Demonetarisierung gilt als eine der strengsten Maßnahmen der Branche. Experten meinen, dass der Zustrom von minderwertiger und künstlicher Musik auf den Plattformen deutlich sinken könnte, wenn Content-Ersteller mit AI kein Geld mehr verdienen können.

Diese Neuigkeit ist auch für usbekische Schöpfer und Hörer von großer Bedeutung. Eine solche Politik globaler Plattformen steigert die Wettbewerbsfähigkeit originaler Werke lokaler Künstler und stärkt den Schutz des geistigen Eigentums. TIDAL plant, diese neuen Regelungen ab dem 15. Juli 2026 vollständig in Kraft zu setzen.

Unternehmensvertreter bezeichnen dieses Dokument als "lebendes Dokument", was bedeutet, dass die Regeln mit der Entwicklung der Technologien weiter verfeinert werden können. Das Hauptziel ist nicht, den technologischen Fortschritt zu bekämpfen, sondern den Wert von Kunst zu bewahren, die durch menschliche Arbeit und Emotionen geschaffen wurde.