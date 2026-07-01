Google stellt Nano Banana 2 Lite Modell vor, das Bilder in Sekunden erstellt

Das Rennen im Bereich der AI erreicht eine neue Stufe. Google hat offiziell sein Nano Banana 2 Lite Modell angekündigt, das auf die Erstellung von Bildern und Videos spezialisiert ist. Diese neue Version zeichnet sich dadurch aus, dass sie deutlich schneller und kostengünstiger arbeitet als vorherige Generationen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Position des Tech-Giganten auf dem Markt für visuelle Inhalte weiter zu stärken. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben des Unternehmens arbeitet das Nano Banana 2 Lite Modell mit geringer Latenz und benötigt nur vier Sekunden für die Erstellung eines einzelnen Bildes. Diese Funktion wird voraussichtlich ideal für Fachleute und Designer sein, die mit großen Mengen an visuellem Material arbeiten. Laut Ixbt.com wurde der Preis des Modells ebenfalls sehr attraktiv gestaltet: nur 0,034 Dollar für die Erstellung von 1000 Bildern.

Harmonie aus Geschwindigkeit und Effizienz

Das neue Modell ist der Nachfolger des letztjährigen Nano Banana auf Basis von Gemini 3.1 Flash sowie der im Februar dieses Jahres veröffentlichten Nano Banana 2 Versionen. Während das Nano Banana 2 Modell als "universelle Arbeitskraft" beschrieben wurde, ist die Lite-Version für hohe Geschwindigkeit und große Arbeitsabläufe optimiert. Gleichzeitig bietet Google weiterhin das teurere Nano Banana Pro Modell für komplexe Aufgaben an.

Trotz der Vorbehalte der Verbraucher gegenüber KI-generierten Inhalten investieren große Technologiekonzerne weiterhin Milliarden von Dollar in diesen Bereich. Google bewirbt seine Modelle primär als praktische Werkzeuge zur Unterstützung im Werbesektor. Die Annäherung der AI an die Hollywood-Filmindustrie löst jedoch ernsthafte Besorgnis in der Kreativgemeinschaft aus.

Insbesondere der 75-Millionen-Dollar-Vertrag, den Google mit dem berühmten Filmstudio A24 unterzeichnet hat, stieß bei Fans und Filmemachern auf scharfe Kritik. Dennoch wurde Nano Banana 2 Lite bereits über Google AI Studio, Gemini API und die Gemini Enterprise Agent Platform zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen bezeichnet das alte Nano Banana Modell nun als "Legacy" und empfiehlt den Wechsel auf die neue Version.

Neue Möglichkeiten bei der Erstellung von Video-Content

Zusammen mit dem neuen Modell hat Google auch das Gemini Omni Flash Modell der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses System ist auf die Erstellung von Video-Content ausgerichtet, wobei 0,10 Dollar pro Sekunde Video-Output berechnet werden. Zudem präsentierte das Unternehmen eine neue Demo-App namens Omni Product Studio. Diese ist in der Lage, statische Bilder in "kinematografische E-Commerce-Videos" zu verwandeln.

Google betonte in seinem Blog, dass die Arbeit mit generativen Medien eine ständige kreative Suche erfordert. Mithilfe der neuen Modelle können Entwickler ein vollständiges Multimedia-Erlebnis schaffen, von der Bildgenerierung bis zur Videobearbeitung. Dies eröffnet auch für Fachleute im Bereich digitales Marketing und Content-Erstellung in Usbekistan neue, günstige und schnelle technologische Möglichkeiten.