Ärzte riskieren ihr Leben, um Neugeborene während eines schweren Erdbebens in Kolumbien zu retten

·14·Welt
Ärzte riskieren ihr Leben, um Neugeborene während eines schweren Erdbebens in Kolumbien zu retten

Während eines schweren Erdbebens der Stärke 7,4 in Kolumbien riskierten Dr. German Andres Somoyar und sein Team ihr Leben, um Neugeborene aus dem Krankenhaus zu evakuieren.

Die verletzlichsten Patienten wurden in Sicherheit gebracht

Das Erdbeben erschütterte auch die Clínica Panamericana in Apartadó. Trotz der Panik und der gefährlichen Lage begannen die medizinischen Mitarbeiter, die Babys so schnell und vorsichtig wie möglich in einen sicheren Bereich zu bringen.

Insgesamt wurden 10 Neugeborene erfolgreich evakuiert.

„Das war nicht nur meine Aufgabe“

Statt seinen eigenen Beitrag zur Rettung hervorzuheben, betonte Dr. German Andres Somoyar die Arbeit des gesamten medizinischen Teams.

Seiner Ansicht nach war in einer solchen Situation jeder Handgriff der Mitarbeiter wichtig. Menschen zu schützen, die sich in Notfällen wie Erdbeben nicht selbst verteidigen können, erfordert großen Mut.

Die sichere Evakuierung von 10 Babys zeigte erneut die Hingabe des Ärzteteams und seine Verantwortung für das menschliche Leben.

KolumbienGerman Andres SomoyarClínica PanamericanaApartadó
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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