Die spanische Nationalmannschaft wurde zum zweiten Mal in ihrer Geschichte Weltmeister, nachdem sie Argentinien im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf US-amerikanischem Boden besiegte. Nach einem dramatischen Spiel im prachtvollen Stadion von New Jersey stand einer der hellsten Sterne des Turniers, Lamine Yamal, im Mittelpunkt. Der Stürmer des FC Barcelona feierte diesen riesigen Erfolg mit seiner Freundin Ines Garcia Santos. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das Finale war so intensiv wie erwartet. In der regulären Spielzeit zwischen dem von Lionel Messi angeführten Argentinien und dem mit jungen Talenten gespickten Spanien fielen keine Tore. Erst in der Verlängerung sicherte ein Treffer von Ferran Torres den Spaniern die Goldmedaille. Laut Goal.com trug Lamine Yamal, obwohl er im Finale nicht traf, durch seine Leistung und seinen Einsatz während des gesamten Turniers maßgeblich zum Sieg seines Teams bei.

Romantische Momente auf dem Platz

Nach der Siegerehrung herrschte eine festliche Stimmung auf dem Rasen. Die bekannte Mode-Bloggerin und Model Ines Garcia postete ein Foto mit Lamine Yamal in den sozialen Medien und gratulierte ihm zum historischen Sieg. „Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch mein Schatz, du bist jetzt Weltmeister“, schrieb Garcia in ihrem Beitrag. Der junge Fußballer antwortete darauf, indem er seine Liebe und Dankbarkeit ausdrückte.

Berichten zufolge machte das Paar seine Beziehung Anfang 2026 öffentlich. Fans in den sozialen Netzwerken bezeichnen Ines bereits als den „Glücksbringer“ des Fußballers. Viele betonen, dass Yamal trotz seines jungen Alters gut mit Ruhm und Druck umgeht, wobei die Unterstützung seiner Liebsten und seiner Freundin eine entscheidende Rolle spielt.

Historisches Ergebnis und eine glänzende Zukunft

Für Lamine Yamal ist dieser Sieg ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere. Mit 19 Jahren und 6 Tagen fügte der Fußballer seiner Sammlung nach dem EM-Titel 2024 nun auch den Weltmeistertitel hinzu. Ein solches Ergebnis in diesem Alter zu erreichen, ist in der Fußballgeschichte ein seltenes Ereignis. Die neue Generation der spanischen Nationalmannschaft hat es damit geschafft, ihre Vormachtstellung im Weltfußball wiederherzustellen.

Dieser Sieg geht als zweiter WM-Titel für Spanien seit 2010 in die Geschichte ein. Für die argentinischen Fans bedeutet diese Niederlage ein schmerzhaftes Ende der wahrscheinlich letzten Weltmeisterschaft von Lionel Messi. Die Fußballwelt richtet ihren Blick nun jedoch auf die Helden einer neuen Ära wie Lamine Yamal. Nicht nur sein Können auf dem Platz, sondern auch seine Aufrichtigkeit im Privatleben gewinnen weiterhin die Herzen der Fans.