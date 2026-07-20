Mbappe will den Erfolg von Cristiano Ronaldo bei Real Madrid wiederholen

Der französische Star Kylian Mbappe ist ernsthaft besorgt darüber, dass er in seinen ersten Saisons bei Real Madrid nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt hat und im Rennen um die Trophäen ins Hintertreffen geraten ist. In einem Interview mit Goal.com beschrieb der ehemalige Fußballer Jeremie Aliadiere Mbappes aktuellen Zustand als "wütend und frustriert". Der Stürmer möchte wie sein Idol Cristiano Ronaldo die Champions League gewinnen und eine Vereinslegende werden. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Für Mbappe setzen sich die Rückschläge nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch auf internationaler Bühne fort. Das Ausscheiden im Halbfinale der Europameisterschaft mit der französischen Nationalmannschaft gegen Spanien und das Ausbleiben großer Titel in der Saison 2025-26 mit Real Madrid haben die Chancen des Spielers auf den Ballon d'Or geschmälert. Dies war ein schwerer Schlag für Mbappe, der als eines der größten Talente des Weltfußballs gilt.

Der Mourinho-Faktor und neue Hoffnungen

Das Jahr 2027 soll für die Fans der Madrilenen und für Kylian Mbappe persönlich ein neuer Wendepunkt werden. Es wird erwartet, dass der renommierte Fachmann Jose Mourinho zum zweiten Mal als Trainer ins Santiago Bernabeu zurückkehrt. Die Siegermentalität des portugiesischen Trainers könnte Mbappe helfen, den Champions-League-Pokal zu gewinnen, von dem er träumt.

Laut Aliadiere ist Mbappe zutiefst beunruhigt, da er sieht, wie Paris Saint-Germain nach seinem Abgang zweimal in Folge den europäischen Thron bestiegen hat. Diese Situation hat seinen Wunsch, mit Real Madrid erfolgreich zu sein, noch verstärkt. Er will in Madrid nicht nur Tore schießen, sondern wie Cristiano Ronaldo einen "göttlichen" Status erreichen.

Der Druck auf Mbappe, der in der nächsten Saison an der Seite von Stars wie Vinicius Junior und Jude Bellingham für Real Madrid spielen wird, wird noch weiter steigen. Wie sich dieser Star-Kader unter Mourinho formen wird und ob Mbappe seine Führungsqualitäten unter Beweis stellen kann, wird im Fokus der gesamten Fußballwelt stehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Kylian Mbappe derzeit in der schwierigsten, aber entscheidendsten Phase seiner Karriere befindet. Sein Erfolg mit Real Madrid in La Liga und der Champions League ist nicht nur für seine persönlichen Ambitionen, sondern auch für die zukünftige Vorherrschaft des Madrider Clubs von entscheidender Bedeutung.