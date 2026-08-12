Google Pixel 11 Smartphones vorgestellt

In den vergangenen Jahren haben sich Googles Pixel-Geräte trotz kaum nennenswerter Hardware-Änderungen vor allem zu einer Plattform für die Präsentation von Funktionen der künstlichen Intelligenz entwickelt. Laut ixbt.com unterscheidet sich auch die neu vorgestellte Pixel-11-Serie bei Design und Innenleben kaum von ihrem Vorgänger. Die Geräte dieses Jahres sind jedoch mit deutlich mehr Gemini-Funktionen ausgestattet, die verschiedene Aufgaben im Hintergrund erledigen. Techcrunch.com berichtet dies.

Mit dieser Präsentation möchte Google künstliche Intelligenz zu einem autonomeren Agenten weiterentwickeln. Nutzer in den USA können mithilfe von Gemini Produkte bestellen, ein Taxi rufen oder Kaffee bestellen. Die KI kann außerdem im Namen der Nutzer bei Unternehmen anrufen, um einen Tisch zu reservieren oder Termine zu vereinbaren.

Erweiterte Funktionen und App-Integration

Laut Unternehmensvertretern können Nutzer den Vorgang jederzeit stoppen oder die Transkripte von Anrufen erneut prüfen. In den kommenden Wochen werden mehrere beliebte Apps mit Gemini zusammenarbeiten. Dazu gehören Granola, Otter.ai, Wix, OpenBuy, Ticketmaster und viele weitere Dienste.

Gleichzeitig wurde die im vergangenen Jahr eingeführte Funktion Magic Cue mit Gemini erweitert. Sie ermöglicht die Suche nach Informationen in verschiedenen Apps sowie Empfehlungen für das Abendessen oder eine Veranstaltung. Der im Mai angekündigte Rambler-Sprachrekorder ist nun ebenfalls in Pixel-Smartphones integriert.

Neuerungen bei Kamera und Alltag

Die neue Pixel-Reihe bietet außerdem weitere Funktionen, die den Alltag erleichtern. So kann das Gerät Videos, Podcasts und Sprachnachrichten in die gewünschte Sprache übersetzen. Die beliebte Funktion Circle to Search wurde zudem direkt in die Kamera integriert.

Magic Capture: eine Funktion, die aus Hunderten von Einzelbildern die besten Aufnahmen auswählt.

Spezielle Funktionen zur Umwandlung von Sprachkommunikation und Gebärdensprache in Text.

Erweiterter Superzoom mit bis zu 120x bei Pro-Modellen und bis zu 30x beim regulären Pixel 11.

Spezielle Fotofilter, die sich nach den Vorlieben der Nutzer verändern.

Google hat der Kamera außerdem mehrere Funktionen der künstlichen Intelligenz hinzugefügt. Die Funktion Magic Capture wählt aus Hunderten von Einzelbildern, die vom Drücken des Auslösers bis zum Ende der Aufnahme entstehen, die besten aus. Sie schneidet die Bilder automatisch zu, schärft sie und bereitet sie für das sofortige Teilen vor.