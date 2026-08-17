Arktika-M-Satellit filmt Sonnenfinsternis aus dem All

·3·Technologie
Arktika-M-Satellit filmt Sonnenfinsternis aus dem All

Das russische Weltraumsystem Arktika-M hat die am 12. August stattgefundene totale Sonnenfinsternis erfolgreich aus dem Orbit aufgezeichnet. Das seltene astronomische Ereignis dauerte Moskauer Zeit von 18:34 bis 22:58 Uhr und demonstrierte erneut die Möglichkeiten moderner Raumfahrttechnologie. Ixbt.com berichtet dies.

Laut ixbt.com ist auf den Aufnahmen des Raumfahrzeugs deutlich zu sehen, wie sich der dunkle Schatten des Mondes schrittweise über die Erdoberfläche bewegt. Solche seltenen Bilder sind für die globale Beobachtung großräumiger Naturprozesse auf unserem Planeten von großer Bedeutung.

Eine seltene Beobachtung aus dem All

Während Sonnenfinsternisse traditionell von einem bestimmten Punkt auf der Erde aus beobachtet werden, ermöglichten die mit Arktika-M aufgenommenen Bilder eine völlig andere Perspektive auf das Ereignis. Die Aufnahmen aus dem All zeigten deutlich, wie sich der Mondschatten über einen bedeutenden Teil des Planeten bewegte.

Experten zufolge bewegt sich der Schatten des Mondes, während er die Sonne verdeckt, gemeinsam mit dem Bereich der totalen Finsternis nacheinander über die Erdoberfläche. Dies liefert Wissenschaftlern nicht nur ein ästhetisch beeindruckendes Bild, sondern auch wertvolle wissenschaftliche Daten zur Analyse von Veränderungen in der Atmosphäre und auf der Oberfläche unseres Planeten.

Aufgaben Des Weltraumsystems

Arktika-M ist ein fortschrittliches russisches Weltraumsystem, das vor allem für die kontinuierliche Überwachung der Arktis und der nördlichen Gebiete der Erde entwickelt wurde. Satelliten dieses Typs nehmen die Erdoberfläche und ihre Atmosphäre kontinuierlich auf.

Diese technologischen Lösungen ermöglichen die schnelle Erkennung und Überwachung verschiedener meteorologischer Prozesse, des Klimawandels sowie großer Naturereignisse, die aus dem All beobachtet werden. Die während der Sonnenfinsternis am 12. August aufgenommenen Bilder bewiesen, dass das System nicht nur praktische Aufgaben, sondern auch komplexe wissenschaftliche Beobachtungen erfolgreich bewältigen kann.

Arktika-MSonnenfinsternisRaumfahrttechnologieAstronomieSatellit
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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