Passagier zwingt Flugbegleiterin in China dazu, vor allen Passagieren auf die Knie zu gehen

·17·Welt
Passagier zwingt Flugbegleiterin in China dazu, vor allen Passagieren auf die Knie zu gehen

Ein Vorfall an Bord eines Flugzeugs in China hat in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen gesorgt. Während eines Fluges der China Eastern Airlines von Hefei nach Dalian stieß eine Flugbegleiterin mit ihrem Servicewagen versehentlich gegen den Ellbogen eines Passagiers.

Daraufhin forderte der Passagier eine Entschuldigung von der Frau. Im weiteren Verlauf zwang er die Flugbegleiterin dazu, sich mitten in der Kabine vor den Augen der anderen Passagiere auf die Knie zu begeben, um sich zu entschuldigen.

Die Fluggesellschaft nahm ihre Mitarbeiterin in Schutz und bewertete das Verhalten des Passagiers als Störung der Bordordnung sowie als Verletzung der persönlichen Würde der Angestellten.

Die Fluggesellschaft hat den Vorfall bei den Strafverfolgungsbehörden gemeldet. Der Passagier, der den Konflikt ausgelöst hat, wurde auf die schwarze Liste der Fluggesellschaft gesetzt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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