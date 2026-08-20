Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Erforschung des Weltalls und dem Ausbau des globalen Internetnetzwerks wurde unternommen. Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX hat weitere 24 Starlink-Satelliten erfolgreich in die erdnahe Umlaufbahn gebracht. Damit übersteigt die Gesamtzahl der Raumfahrzeuge in dieser Konstellation 11.000, was ihren Status als das weltweit größte Satellitennetzwerk weiter gefestigt hat. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com erfolgte der nächste erfolgreiche Start von der Vandenberg Space Force Base im US-Bundesstaat Kalifornien. Dafür wurde die zuverlässige Trägerrakete Falcon 9 des Unternehmens eingesetzt. Der Raketenstart und die Trennung der Hauptstufen erfolgten planmäßig und ohne Störungen.

Wiederverwendungsrekorde

Dieser Flug bestätigte einmal mehr die Zuverlässigkeit der wiederverwendbaren Raketentechnologie. Nach etwa acht Minuten Flugzeit landete die erste Stufe der Falcon 9-Rakete mit der Bezeichnung B1097 erfolgreich auf der autonomen Drohnenschiff-Plattform „Of Course I Still Love You“ im Pazifischen Ozean. Dies war der zwölfte erfolgreiche Flug für diese spezifische Raketenstufe.

Diese Erststufe war zuvor bereits an einer Reihe verantwortungsvoller Missionen beteiligt. Insbesondere wurde sie erfolgreich beim Transport der Raumfahrzeuge Twilight, Transporter-17, Sentinel-6B, NROL-172 sowie der vorherigen sieben Chargen der Starlink-Konstellation eingesetzt. Experten betonen, dass ein solcher technologischer Ansatz die Kosten für Raumflüge erheblich senkt.

Globales Netzwerk und sein Umfang

Derzeit macht die von SpaceX geschaffene Starlink-Orbitalgruppe einen beträchtlichen Teil aller Satelliten im Weltraum aus, genauer gesagt etwa zwei Drittel. Es ist jedoch anzumerken, dass die Zahl von über 11.000 nicht nur voll funktionsfähige Geräte umfasst, sondern auch ausgediente, defekte oder auf den schrittweisen Wiedereintritt vorbereitete Einheiten.

Nichtsdestotrotz setzt das Unternehmen sein Projekt zur Bereitstellung von Highspeed-Internet an jedem Punkt der Erde rasant fort. Bis heute hat auch die Zahl der Landungen auf den von SpaceX selbst entwickelten Drohnenschiffen Rekordwerte erreicht.

Statistik der technologischen Erfolge

Berichten zufolge war die Landung der Stufe B1097 auf der speziellen Plattform „Of Course I Still Love You“ die 219. erfolgreiche Landung in der Geschichte dieses Schiffes. Insgesamt war dies die 651. erfolgreiche Landung von Falcon 9-Erststufen weltweit.

Diese Kennzahlen stellen einen beispiellosen Erfolg in der Luft- und Raumfahrtindustrie dar, der es dem Unternehmen ermöglicht, die Kosten für den Zugang zum Weltraum drastisch zu senken und die Startfrequenz massiv zu erhöhen. SpaceX verfolgt weiterhin konsequent seine Ziele zur Erweiterung der globalen Internetabdeckung.