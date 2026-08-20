SpaceX hat über 11.000 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht

·1·Technologie
SpaceX hat über 11.000 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht

Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Erforschung des Weltalls und dem Ausbau des globalen Internetnetzwerks wurde unternommen. Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX hat weitere 24 Starlink-Satelliten erfolgreich in die erdnahe Umlaufbahn gebracht. Damit übersteigt die Gesamtzahl der Raumfahrzeuge in dieser Konstellation 11.000, was ihren Status als das weltweit größte Satellitennetzwerk weiter gefestigt hat. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com erfolgte der nächste erfolgreiche Start von der Vandenberg Space Force Base im US-Bundesstaat Kalifornien. Dafür wurde die zuverlässige Trägerrakete Falcon 9 des Unternehmens eingesetzt. Der Raketenstart und die Trennung der Hauptstufen erfolgten planmäßig und ohne Störungen.

Wiederverwendungsrekorde

Dieser Flug bestätigte einmal mehr die Zuverlässigkeit der wiederverwendbaren Raketentechnologie. Nach etwa acht Minuten Flugzeit landete die erste Stufe der Falcon 9-Rakete mit der Bezeichnung B1097 erfolgreich auf der autonomen Drohnenschiff-Plattform „Of Course I Still Love You“ im Pazifischen Ozean. Dies war der zwölfte erfolgreiche Flug für diese spezifische Raketenstufe.

Diese Erststufe war zuvor bereits an einer Reihe verantwortungsvoller Missionen beteiligt. Insbesondere wurde sie erfolgreich beim Transport der Raumfahrzeuge Twilight, Transporter-17, Sentinel-6B, NROL-172 sowie der vorherigen sieben Chargen der Starlink-Konstellation eingesetzt. Experten betonen, dass ein solcher technologischer Ansatz die Kosten für Raumflüge erheblich senkt.

Globales Netzwerk und sein Umfang

Derzeit macht die von SpaceX geschaffene Starlink-Orbitalgruppe einen beträchtlichen Teil aller Satelliten im Weltraum aus, genauer gesagt etwa zwei Drittel. Es ist jedoch anzumerken, dass die Zahl von über 11.000 nicht nur voll funktionsfähige Geräte umfasst, sondern auch ausgediente, defekte oder auf den schrittweisen Wiedereintritt vorbereitete Einheiten.

Nichtsdestotrotz setzt das Unternehmen sein Projekt zur Bereitstellung von Highspeed-Internet an jedem Punkt der Erde rasant fort. Bis heute hat auch die Zahl der Landungen auf den von SpaceX selbst entwickelten Drohnenschiffen Rekordwerte erreicht.

Statistik der technologischen Erfolge

Berichten zufolge war die Landung der Stufe B1097 auf der speziellen Plattform „Of Course I Still Love You“ die 219. erfolgreiche Landung in der Geschichte dieses Schiffes. Insgesamt war dies die 651. erfolgreiche Landung von Falcon 9-Erststufen weltweit.

Diese Kennzahlen stellen einen beispiellosen Erfolg in der Luft- und Raumfahrtindustrie dar, der es dem Unternehmen ermöglicht, die Kosten für den Zugang zum Weltraum drastisch zu senken und die Startfrequenz massiv zu erhöhen. SpaceX verfolgt weiterhin konsequent seine Ziele zur Erweiterung der globalen Internetabdeckung.

SpaceXStarlinkFalcon 9RaumfahrtTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Elon Musk spricht über die nächsten Tests und Pläne der Starship-RaketeElon Musk spricht über die nächsten Tests und Pläne der Starship-RaketeHeute, 13:27Termin der Apple-Keynote 2026 enthülltTermin der Apple-Keynote 2026 enthülltHeute, 12:56Xiaomi beendet den Software-Support für beliebte Smartphones und TabletsXiaomi beendet den Software-Support für beliebte Smartphones und TabletsHeute, 11:53Starlink-Hochgeschwindigkeitsinternet in Lufthansa-Flugzeugen gestartetStarlink-Hochgeschwindigkeitsinternet in Lufthansa-Flugzeugen gestartetHeute, 11:29SpaceX testet erstmals in seiner Geschichte ein wiederverwendbares StarshipSpaceX testet erstmals in seiner Geschichte ein wiederverwendbares StarshipHeute, 10:53Firefly schickt Miniheizung gegen die -170 Grad kalten MondnächteFirefly schickt Miniheizung gegen die -170 Grad kalten MondnächteHeute, 08:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026