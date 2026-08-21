Sony Xperia 10 VIII im Geekbench-Test gesichtet

Sony bereitet sein nächstes Smartphone der Mittelklasse vor, das Xperia 10 VIII. Das Gerät zog bereits bei den ersten Tests die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten auf sich, da sich zeigte, dass es keine grundlegenden Leistungsänderungen geben wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde das Smartphone der neuen Generation in der Geekbench-7.0-Datenbank registriert. Das Gerät mit der Modellnummer XQ-GH54 soll für den europäischen Markt bestimmt sein.

Benchmark-Ergebnisse und technische Daten

Laut dem Datenbankeintrag erreichte das getestete Gerät im Single-Core-Test 871 Punkte und im Multi-Core-Test 3028 Punkte. Diese Werte deuten auf eine ausreichende Leistung für alltägliche Aufgaben und einfache Anwendungen hin.

Die Testergebnisse zeigen, dass das Smartphone von einem Qualcomm-Prozessor angetrieben wird. Der Code der Hauptplatine ist als parrot angegeben. Anhand dieser Angaben konnten Experten die wichtigste Komponente des Geräts identifizieren.

Sumaho Digest stellte klar, dass sich hinter der internen Bezeichnung SM6475 der Prozessor Snapdragon 6 Gen 3 verbirgt. Das bedeutet, dass Sony auch in seinem neuen Gerät die bereits in der vorherigen Generation verwendete Hardwareplattform beibehalten hat.

Produktionsstrategie und Erwartungen

Der Prozessor wird im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt und erreicht eine maximale Frequenz von 2.4 GHz. Der Chip wurde erstmals im August 2024 vorgestellt und gilt heute nicht mehr als völlig neue Lösung.

Diese Entscheidung der japanischen Marke ermöglicht es, die Produktionskosten teilweise zu optimieren und den Endpreis auf einem angemessenen Niveau zu halten. Ein deutlicher Leistungssprung oder ein spürbarer Zuwachs gegenüber dem Vorgängermodell ist jedoch kaum zu erwarten.

Sony hat bislang weder den offiziellen Präsentationstermin noch weitere technische Details des neuen Smartphones bekannt gegeben. Die ersten durchgesickerten Informationen vermitteln jedoch bereits einen Eindruck vom Gesamtbild des kommenden Geräts.