SpaceX zeigt Zustand von Starship: Tests gehen weiter

Elon Musk veröffentlichte auf seiner Social-Media-Seite ein Foto des Starship-Raumschiffs. Das Fahrzeug war fast einen Monat lang im Ozean gestrandet und wird nun von Spezialisten untersucht. Die Aufnahme zeigt deutlich, dass sich das Fluggerät durch extrem hohe Temperaturen erhitzt hat und beim Transport durch einen schweren Sturm erheblich beschädigt wurde. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com betonte der Unternehmenschef in seinem Kommentar zu dem Foto, dass es an eine Szene aus einem Science-Fiction-Film erinnere. Derzeit führen SpaceX-Ingenieure in ruhigen Gewässern zusätzliche Analysen und Untersuchungen durch, bevor sie das Raumschiff zur Starbase zurückbringen.

Zukünftige Pläne und Zeitplan für das Raumschiff

Zuvor war bestätigt worden, dass das SpaceX-Team den Starship-Prototyp erfolgreich an die Küste nahe der Weihnachtsinsel gebracht hatte. Mit diesem Einsatz sammeln die Spezialisten wichtige Daten über die Widerstandsfähigkeit des Raumschiffs unter extremen Bedingungen.

Es wurde bekannt, dass Elon Musk plant, das zurückkehrende Starship bereits in den kommenden Monaten mithilfe eines speziellen Startturms aufzufangen. Dieser technologische Schritt dürfte die künftige Bergung von Raumfahrzeugen deutlich beschleunigen.

Experten zufolge ist der erste wiederholte Flug von Starship für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant. Diese Tests sollen die Grundlage für künftige Langstreckenflüge ins All schaffen.