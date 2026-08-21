Russischer Weltraumsatellit fotografiert das Manpupuner-Plateau von oben

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Russischer Weltraumsatellit fotografiert das Manpupuner-Plateau von oben

Das berühmte Manpupuner-Plateau in der russischen Republik Komi und seine einzigartigen Naturdenkmäler wurden erfolgreich vom russischen Weltraumsatelliten Resurs-P aus der Höhe fotografiert. Die geheimnisvolle und außergewöhnliche Landschaft dieser Region fasziniert seit vielen Jahren nicht nur Touristen, sondern auch Fachleute, die die Erdoberfläche mithilfe moderner Fernerkundungstechnologien untersuchen. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde dieser Naturkomplex nun aus zwei verschiedenen Perspektiven festgehalten – vom Boden und aus dem Weltraum. Dadurch konnten Wissenschaftler das Relief umfassender beobachten und seine heutigen geografischen Eigenschaften mit hoher Genauigkeit bewerten.

Wie entstanden die einzigartigen Steinsäulen?

Die Hauptattraktion des Plateaus sind sieben riesige Steinsäulen mit einer Höhe von 30 bis 42 Metern. Diese ungewöhnlichen Formen entstanden über Millionen von Jahren durch natürliche Prozesse, genauer gesagt durch die Erosion des Gesteins unter dem Einfluss starker Winde und der Witterung.

Den Angaben zufolge befand sich in dieser Region vor etwa 200 Millionen Jahren ein gewaltiges Gebirge. Im Laufe der Zeit zersetzten Niederschläge, Sonnenstrahlung, strenger Frost und anhaltende Winde jedoch allmählich das weichere Gestein.

Ein millionen Jahre altes Naturwunder

Der härtere und widerstandsfähigere Quarzit und Schiefer hielten den Prüfungen der Natur stand und sind bis heute erhalten geblieben. Im Laufe der Zeit verwandelten sie sich in unterschiedlich geformte Restfelsen und wurden zu einem der bedeutendsten und reizvollsten Naturdenkmäler der gesamten Uralregion.

Die Satellitenbilder zeigten erneut deutlich die harmonische Verbindung dieser antiken Formationen mit ihrer Umgebung und ihre geografische Lage. Der Einsatz moderner Technologien und Raumfahrzeuge erleichtert die Erforschung der Welt um uns herum erheblich.

ManpupunerResurs-PWeltraumNaturUral
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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