Wichtige technische Daten des Poco F9 Ultra enthüllt

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Wichtige technische Daten des Poco F9 Ultra enthüllt

Das Poco F9 Ultra, eines der neuen Flaggschiffgeräte der Xiaomi-Generation, ist vor seinem internationalen Marktstart erstmals in der Geekbench-Datenbank aufgetaucht. Die vor dem Launch durchgesickerten Informationen sorgen in der Technikwelt für großes Interesse, da das Gerät extrem hohe Leistung mit einer beeindruckenden Akkukapazität verbindet. Laut Ixbt.com .

Laut ixbt.com wurde das Gerät mit der Modellnummer 26077PC53G vom bekannten Insider Abhishek Yadav direkt als Poco F9 Ultra identifiziert. In den Benchmark-Tests erzielte das Smartphone 2.980 Punkte im Single-Core-Test und 10.030 Punkte im Multi-Core-Test. Diese Werte zeigen einen bedeutenden Schritt für den Mobilmarkt.

Höchste Leistung und eine moderne Plattform

Die Hardware des Geräts basiert auf den neuesten Entwicklungen. Berichten zufolge wird das Smartphone mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor und einem Adreno 840 Grafikchip ausgestattet sein. Für Systemstabilität und Multitasking sind außerdem 16 GB RAM verbaut, während das Gerät mit dem neuesten Betriebssystem Android 16 läuft.

Experten gehen davon aus, dass das Poco F9 Ultra nach den bisherigen Informationen als internationale Version des Redmi K100 Pro Max auf den Markt kommen wird. Bei dieser für den globalen Markt vorgesehenen Variante soll sich die Akkukapazität jedoch leicht ändern und voraussichtlich 8050 mAh betragen.

Display und fortschrittliche Kamerafunktionen

Auch das Design und die Displayfunktionen des Smartphones sind bemerkenswert. Es wird mit einem 6,9-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet sein, das eine Auflösung von 1200 × 2608 Pixeln, eine Bildwiederholrate von 185 Hz und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4500 Nits bietet. Das garantiert hochwertige Bilder für Multimedia- und Gaming-Fans.

Auch bei den optischen Fähigkeiten will das Gerät führend sein. Das Hauptkamerasystem besteht aus drei Modulen:

  • Ein 200-Megapixel-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung
  • Ein 50-Megapixel-Periskopmodul mit Teleobjektiv
  • Ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelmodul
  • Eine 32-Megapixel-Frontkamera
Wir erinnern daran, dass die Basismodelle der Redmi-K100-Pro-Serie bereits in der ersten Verkaufswoche eine hohe Nachfrage bewiesen hatten. Innerhalb der ersten sieben Tage waren rund 95 % des gemeinsamen Bestands der Modelle K100 Pro und K100 Pro Max verkauft. Dies deutet darauf hin, dass auch das Poco F9 Ultra gute Chancen auf internationalen Erfolg hat.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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